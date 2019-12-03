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Фанатов Юлии Началовой оставили без концерта ее памяти

Шоу-бизнес
10:02, 03 декабря 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №47-2019

Юлия Началова // фото в статье: Global Look Press
Юлия Началова // фото в статье: Global Look Press

Организацией никто не захотел заниматься, так как это мероприятие не принесет большого дохода.

В день похорон Юлии Началовой фанатам обещали, что к годовщине смерти звезды в Москве состоится большой концерт ее памяти. Называлась даже конкретная площадка – Крокус Сити Холл. Впрочем, на днях выяснилось, что от такого мероприятия решили отказаться.Близкий друг звезды Александр Панайотов после смерти певицы заявил: вместе с кумой Началовой Ларисой Долиной он приложит все усилия, чтобы концерт памяти Юлии Началовой состоялся. Предполагалось, что в нем выступят ведущие звезды страны, которые были шокированы смертью артистки.

Александр Панайотов

– Я очень надеюсь, что мы с Ларисой Александровной сделаем концерт на годовщину смерти, – говорил Александр. – И мне бы очень хотелось, чтобы какой-нибудь из каналов его показал.

Впрочем, одного желания оказалось мало. Как стало известно нашим корреспондентам, никто заниматься вопросами организации концерта не стал. Браться за серьезную работу – приглашать артистов, платить деньги за аренду зала, светового и звукового оборудования – занятие хлопотное. А заработать на таких мероприятиях обычно не получается – слишком большие расходы.

Началова с Долиной

– Разговоры о концерте действительно шли, но никакого результата в конечном итоге нет, – сообщил близкий человек, который вхож в семью Началовых. – Родители, как и многочисленные поклонники Юли, очень хотели, чтобы такое мероприятие состоялось. Но для этого нужны либо серьезные финансовые вливания, либо  поддержка одного из федеральных каналов. Предложений родителям Юли не поступало. А сами они осилить организацию такого серьезного мероприятия не могут. Понятно, что концерт памяти не принесет серьезного заработка, поэтому никто из столичных организаторов этим не заинтересовался.

Родители певицы, судя по всему, с этой новостью свыклись. Память дочери они стараются поддерживать своими силами. Пресс-секретарь звезды Анна Исаева уже объявила, что вскоре выйдут две новые песни, которые артистка записала перед смертью. Также в январе будущего года на прилавках магазинов появится книга о певице. А в ближайшее время на «Первом канале» покажут фильм о жизни Началовой.

Азиза: Все болезни Юли – от нервов!

Артисты в ужасе от происходящего: они даже и подумать не могли, что концерт памяти Началовой не состоится. Певица Азиза не так давно записала новую песню, посвященную Юле. Она была готова исполнить новинку на концерте памяти своей коллеги совершенно бесплатно.

Азиза

– Мне сказали, что, если будет вечер памяти, мы вас позовем, – рассказывает Азиза. – Но все молчат. Жаль, что концерта не будет. На таких песнях, как у Юли, растут целые поколения. Ее произведения – очень светлые и позитивные – дарили людям улыбку, свет в глазах, надежду на завтрашний день. Юлька была как маленький ангел. Жаль, что при ее жизни продюсеры сочли, что другие должны петь, а не Юля. К сожалению, такое сплошь и рядом происходит.

Многие люди, особенно работники телевидения, считают, что они вечные. Но вечна только душа. И от того, сколько благих дел ты совершил на земле, зависит ее дальнейший путь. Жизнь на самом деле такая короткая. Люди, работающие на телевидении, при жизни Началову особо не показывали. Это была большая травма для нее. Обострение всех болезней, которые у нее были, на нервной почве. Всё от переживаний.

Этот вечер памяти должен состояться. Люди так ждали, все говорили. Семья, конечно, не может организовать такое большое мероприятие. Но телевидение может сделать, причем любой канал. Есть много каналов – не только первый и второй. Есть «Культура», ТВЦ... И не снять концерт памяти такого светлого и талантливого человека!.. Значит, ничего хорошего не будет в этом обществе. Бог им судья!

Я уверена, на концерт памяти Юлечки пришло бы очень много людей, желающих отдать дань памяти этой девочке и певице. Если не хочет телевидение, то можно  организовать просто концерт. Но это тоже дорого. Повесить рекламу в Москве стоит безумных денег, а еще аренда зала… Но билеты быстро бы продали – я уверена. Народ на такой концерт пошел бы!

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