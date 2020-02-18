Кушанашвили обвинил Водонаеву в пиаре на скандале с маткапиталом

Скандал вокруг имени Алены Водонаевой, раскритиковавшей маткапитал и призвавшей «не рожать этому государству рабов», не утихает.

Мы уже писали о том, что на прошлой неделе звезда проекта «Дом-2» даже давала объяснения в полиции:

Телеведущий Отар Кушанашвили считает, что вся эта шумиха Алене только на руку:

– Билли Айлиш так не радуется своему шквальному (и мне совершенно непонятному) успеху, – говорит 49-летний Отар. – Так хиппи не радовались возможности беспорядочно сношаться и неделями не мыть голову. Так Рассел Кроу не радовался «Оскару», а Кокорин – выходу из каменного мешка, как Водонаева, наверное, радуется негаданному тарараму, ею поднятому и увенчанному вызовом в полицию.

По мнению Кушанашвили, все публичные действия и высказывания Водонаева делает ради того, чтобы создать шумиху вокруг своего имени. Ведь любой хайп в интернете можно монетизировать.

– Беспримерный абсурд: вызов органами, чья епархия — борьба с преступностью, девушки, ради такого резонанса и живущей, – продолжает журналист. – Да ради такого, как вы, рабы скудного словаря, выражаетесь, пиара, любой клиент-пациент лепрозория (читай: участник шоу-бизнеса) все цацки бы отдал с пятой точкой в эксплуатацию! Здесь не может быть сущностного разговора: барышня имеет право на мнение, но ведь дураки и подхалимы удержу не знают в чаянии выслужиться. Есть ощущение, что все хворают биполярным расстройством, но монетизировать его дано не всем. Алене – дано.

Однако Отар считает, что в том злополучном посте, из-за которого Алене пришлось объясняться в полиции, все же есть доля здравого смысла. Среди россиян, которые после повышения размера материнского капитала решат завести детей, наверняка будут те, кто сделает это ради денег.

– За такой маткапитал и Медведев бы забеременел! – иронизирует Кушанашвили.

– Не докучая моралью строгой, хочу сказать лишь, что прав был классик, заметивший, что нет такого абсурда, который в последнем счете не мог обернуться правдой, – говорит Отар. – Все беды нашего мирка, широко говоря, от недальнего ума тех, от кого ожидаешь хотя бы минимума вменяемости. А Водонаева, даже если ее принудят извиниться и оштрафуют, она обязана сиять, как Орнелла Мути рядом с Челентано. Ведь еще один такой камуфлет – и готов статус «жертва режима», при котором раздолье идиотам, а здравый смысл – мимо. Фу, шизофреническая пантомима!