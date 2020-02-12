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Иосиф Пригожин: Моя бывшая жена бросила мать на улице!

Шоу-бизнес
17:23, 12 февраля 2020

Иосиф Пригожин. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Иосиф Пригожин. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин признался корреспонденту Sobesednik.ru, что очень жалеет свою бывшую тещу. 81-летняя женщина фактически осталась без жилья из-за мошенников, которые хотят отобрать квартиру у дочери Пригожина и его экс-жены.

Старшая дочь Иосифа Пригожина Даная пожаловалась на своей страничке в соцсети на то, что у ее семьи отнимают квартиру. Некоторое время назад ее мама и отчим взяли кредит под залог жилья. В заложенной квартире была прописана и 81-летняя бывшая теща продюсера, но ее, оказывается, уже каким-то образом лишили регистрации.

Самого продюсера этот факт приводит в настоящий ужас. По словам Иосифа Пригожина, он предвидел подобный исход:

— Когда не слушают трезвых, взрослых людей, тогда и совершаются такие ошибки, — говорит Иосиф Игоревич. — Мошенническая группа втюхала им (бывшей жене Пригожина и ее новому возлюбленному. — Ред.) некий кредит под 30 процентов годовых, а в итоге отнимает жилье. Моя бывшая просто оставляет свою маму на улице. Как можно выписать пожилую женщину просто в никуда?! Она что, теперь должна на паперть пойти? Это дикость какая-то! Мне даже не важно, это моя бывшая теща или нет — мне просто жаль, что человек останется на улице.

Пригожин уверен, что корень зла в этой в этой семье — новый возлюбленный его бывшей супруги: якобы именно с его подачи был взят злополучный кредит. Однако, несмотря ни на что, Иосиф намерен сделать все для того, чтобы его бывшая теща не осталась на улице.

— Сейчас многие говорят, что я пиарюсь на этой истории, — продолжает продюсер. — Но нафиг мне нужен такой пиар?! Наоборот, для моей репутации не очень хорошо то, что это все вышло в публичную плоскость! Я не хотел, чтобы эта история была предана огласке! В итоге это все стало моей головной болью. Мне по большому счету сейчас нужно идти в правоохранительные органы, договариваться со следователями, адвокатом… Но ведь уже сколько времени прошло!

Бедные люди, которые берут эти микрокредиты! — сокрушается Иосиф Пригожин. — Это все нужно ликвидировать одним махом! Каждый пытается нажиться на желании людей жить чуточку лучше, чем они живут! Мы должны всем миром помочь таким людям! Слава Богу, у Данаи мозги встали на место. Мы общаемся, она работает, снимает квартиру. Где будут жить моя бывшая и ее муж, мне все равно, а вот бабку мне жалко. Я ей помогу!

Рубрика: Шоу-бизнес

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Иосиф Пригожин. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

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