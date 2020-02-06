Никас Сафронов сватает Елене Степаненко генерала

Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко нашел свое счастье с молодой Татьяной Брухуновой. А вот бывшая жена Евгения Петросяна до сих пор одна.

Никас Сафронов считает, что юмористка не должна ставить крест на личной жизни. Самый известный художник России прекрасно знает, с кем Степаненко найдет свое женское счастье:

– Ей ни в коем случае нельзя забывать о своей личной жизни, – говорит Никас. – Она девушка видная, популярная. Я бы посоветовал ей выйти замуж за взрослого человека, ее ровесника. Степаненко подойдет какой-нибудь генерал в отставке, который будет ее преданно любить до конца жизни, потому что у военных преданность – родине, семье – в крови. Он ее будет обожать и носить на руках. Елена вновь поймет, что такое женское счастье, и будет наслаждаться жизнью.

Напомним, что сейчас ходят упорные слухи, что Евгений Петросян станет во второй раз отцом. В сети появились фотографии, на которых интернет-пользователи рассмотрели у Татьяны Брухуновой животик. По слухам, первенца она родит уже в конце весны.

Если так, то для Петросяна это будет второй ребенок. У него есть взрослая дочь Викторина, которая живет в США. Из-за развода со Степаненко она перестала общаться с отцом, приняв сторону Елены Григорьевны.