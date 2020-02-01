Игорь Крутой считает Панайотова главным кандидатом на участие в Евровидении–2020

По мнению композитора и продюсера Игоря Крутого, от России на Евровидение в этом году поедет певец Александр Панайотов.

Как рассказал Крутой в интервью «РИА Новости», Первый канал «принял решение по Панайотову» на 90%.

Ранее глава Первого канала Константин Эрнст сообщал, что решение о конкурсанте на Евровидение от России обычно принимается до конца февраля.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. В 2019 году Россию на конкурсе второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял третье место, как и в 2016 году.

О своем намерении поехать Евровидение-2020 заявила певица Ольга Бузова, а также Таша Маяковская, занесенная в Книгу рекордов России как самая маленькая модель страны.

Александр Панайотов говорил о своем желании поехать на Евровидение перед началом конкурса в прошлом году.