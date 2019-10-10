Соседи Натальи Бочкаревой развеяли слухи о ее бегстве

Недавно СМИ сообщили об исчезновении Натальи Бочкаревой. Телевизионщики утверждали, что актриса вскоре после скандального задержания с наркотиками оставила свою квартиру на произвол судьбы и вместе с детьми сбежала в неизвестном направлении.

Квартира Натальи Бочкаревой находится в совершенно обычной московской пятиэтажке неподалеку от ВДНХ. Я приехала по этому адресу с утра пораньше в будний день. Дворик дома, где расположена квартира актрисы, довольно тихий и безлюдный. Как нарочно, в это утро здесь не только дедушки не играли в домино, но и бабушек на лавочках видно не было.

Прогулявшись туда-сюда, я неожиданно обнаружила на платной парковке машину Натальи Бочкаревой — это был тот самый «кадиллак», засветившийся на всю страну.

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Именно за его рулем звезда сериала «Счастливы вместе» передвигалась в тот злополучный день, когда ее задержали с кокаином:

Источник, отказавшийся себя называть, сказал мне, что «кадиллак» сейчас стоит без дела, Бочкарева за руль не садится. Я вернулась к подъезду Натальи и стала искать ее соседей, чтобы попытаться их расспросить: так уехала звезда из столицы или нет?

И вдруг... Бог мой, кого я вижу? Самого возлюбленного Бочкаревой — Романа! На вид ему лет сорок, мужчина одет был в темный пуховик. Вышел из подъезда, где расположена квартира актрисы.

С Романом Бочкарева, по слухам, живет вместе уже несколько лет. Заметив меня, мужчина так быстро пробежал мимо, что я не успела у него ничего спросить. Мгновенно сев в иномарку черного цвета, он дал по газам и уехал.

Через некоторое время я встретила пожилую женщину, которая заходила в соседний подъезд. Она спокойно согласилась со мной пообщаться:

— Никуда Наталья не уезжала после того, что с ней произошло. По телевизору сказали неправду! — заявила с ходу моя собеседница. — Она как жила в нашем доме, так и живет. Я ее вижу почти каждый день. И деток своих она никуда не увозила, Маша и Ваня ходят в школу, как и раньше. Так что не верьте вы никому! В целом могу сказать, что Наташа хорошая соседка, заботливая мать и вся эта история с наркотиками — просто какая-то чушь.

Напоследок я решила попробовать пообщаться с самой Натальей и позвонить в домофон. Я нажала номер квартиры актрисы, но никто не ответил.

Экс-директор Бочкаревой: Она могла вляпаться не по своей воле

Бывший пиар-директор Натальи Дарья Дьяченко поведала нам довольно интересные подробности своей работы со звездой:

— С Наташей мы знакомы уже около девяти лет, — говорит Даша. — Мы никогда не были очень близкими подругами, но всегда общались довольно часто и открыто. Работать вместе мы начали в начале 2018 года. Наверное, с этого момента я точно могу сказать, что узнала о Наташе больше всех ее друзей вместе взятых. Она прекрасная артистка, ярчайшая личность, хорошая мама и поистине добрый человечек. Мы проделали большую работу с ее творческой деятельностью, виделись чуть ли не каждый день. Если не встречались, то «висели» на телефоне. Уж поверьте, в таком случае не заметить пристрастие артиста к запрещенному препарату невозможно! Точно могу сказать, что Наташа ничего в период нашей работы не употребляла.

Работа Дарьи с Натальей продлилась год: в начале 2019-го девушка прекратила работать со звездой.

— После того, как Наташа получила огромную порцию популярности в сериале «Счастливы вместе», ей, видимо, показалось, что успех будет вечен, — продолжает Дьяченко. — Она заигралась в это и совсем не думала, что когда-то все закончится. Знаю, что еще до нашего сотрудничества она пыталась брать себе каких-то помощниц, но они почему-то уходили. А причина была очевидна: человек не понимал, что сам не охватит необъятное и есть вещи, в которых разбираются только специалисты... А еще Наташа всегда имела одну большую проблему: она очень сильно поддается влиянию сторонних людей. Наверно, это тоже отчасти повлияло и на нашу с ней работу. Кому-то не нравилось, видимо, что она взялась за себя и свое творчество. Быть может, и наркотики ей предлагали точно так же. Поверьте, она могла вляпаться совершенно не по своей воле. Еще могу добавить одно: столько хорошего, сколько Наташа сделала за последнее время, она не делала никогда, но почему-то всем СМИ интересна только «чернуха».