Наталья Бочкарева сорвала Андрею Малахову эфир из-за болезни?

Пойманная с наркотиками Наталья Бочкарева с каждым днем дает все больше и больше поводов для беспокойства. Актриса должна была стать героиней программы «Прямой эфир», но на съемки не пришла. На связь с прессой не выходит, а недавно появилась информация о том, что звезду «Счастливы вместе» частично парализовало.

О плохом самочувствии актрисы сообщил ее друг – певец Андрей Ковалев. Он сказал, что из-за обрушившегося на нее скандала Наталья слегла с температурой под 40 и на нервах у нее парализовало часть лица. Если верить Андрею, именно из-за болезни Бочкарева не смогла прийти на передачу «Прямой эфир», в которой она должна была рассказать всю правду о том, что с ней произошло.

Но нельзя исключать и того варианта, что звезда просто испугалась и про болезнь было сказано для того, чтобы оправдать ее отсутствие на эфире. Напомним, что, согласно видео, которое попало в интернет, правоохранительные органы задержали актрису с кокаином, который она прятала в нижнем белье. Сама Наталья говорит, что видео смонтировано для того, чтобы ее подставить.

Бывшего участника проекта «Дом-2» Рустама Солнцева пригласили на «Прямой эфир» по теме Бочкаревой и наркотиков в качестве эксперта. Он очень сожалеет, что передача так и не состоялась.

Рустам Солнцев

– Мне кажется, Наташа – подружка Андрея Малахова, – сказал нам 42-летний Рустам. – Думаю, что он использовал какой-то свой ресурс для того, чтобы она согласилась прийти на программу. Нас уже собрали в студии, но в какой-то момент всё взяли и переиграли. И зря! После съемок ей стало бы легче, потому что я, например, шел туда для того, чтобы Наташку поддержать. Конечно, большинство экспертов были намерены ее топить. Но ей все равно нужно было прийти, потому что в студии было много ее друзей и почитателей ее искрометного таланта. Ей было бы неловко первые три минуты, а потом бы все пошло нормально.

– Вы верите в то, что видео с ее задержанием – настоящее?

– Пусть этот ответ останется со мной. В любом случае у меня есть отношение к этому человеку, и оно очень хорошее. Она для того была приглашена в студию, чтобы своими руками из грязи сотворить пионы. Я против, когда все бросаются на одного, поэтому, если бы даже в студии на нее накинулись и вытащили из трусов что-нибудь, я бы все равно ее защищал! Она хорошая девка. Ну, может, просто запуталась по-человечески.

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников тоже был приглашен на несостоявшийся эфир, посвященный Наталье Бочкаревой. В отличие от Рустама Солнцева, он считает правильным то, что актриса не пришла на съемки.

Никита Лушников

– На ее месте я поступил бы точно так же, – говорит 37-летний борец за трезвость. – Там собрали такой пул экспертов, которые были настроены, может, не агрессивно, но очень серьезно по отношению к Наталье. Каждый имел свою точку зрения на эту ситуацию. Не придя на съемки, Бочкарева себя обезопасила от большого желтого шума и ненужного внимания. Она и так много его привлекла этим поступком.

Однако вместе с тем Никита считает видео с задержанием актрисы абсолютно достоверным.

– Там нет признаков монтажа или других вмешательств, – продолжает Лушников. – Людям показали, что известная личность попала в трудную ситуацию. Реакция Натальи была естественной – как у человека, у которого с собой было запрещенное вещество. Невооруженным глазом видно, что она растеряна и находится не в обычном своем состоянии. Для того чтобы это понять, не нужно быть специалистом. Является Бочкарева зависимой или нет, я не берусь судить, но она создает впечатление абсолютно трезвой женщины, тем более она – мама двоих детей. Я думаю, что случай, на котором она попалась, был разовым. Может быть, ее кто-то угостил на мероприятии, в клубе. Когда ее остановила полиция, ей пришлось честно сказать, что у нее что-то есть. Если Наталье понадобится психологическая помощь или какая-либо еще, я готов оказать ей ее лично и в лице организации, которую я представляю. Здесь осуждения точно не может быть!