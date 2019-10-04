Илья Резник защищает ребенка из ансамбля, но обижает детские сады?

За последнюю неделю имя поэта Ильи Резника в новостных лентах упоминалось часто. Он возмущается, что над артистом его детского ансамбля «Маленькая страна» издеваются в школе. И в то же время судится с детскими учреждениями за свой товарный знак «Маленькая страна».

В начале октября в одной из московских школ 7-классника, солиста ансамбля Резника школьники окунули головой в унитаз. Причины и обстоятельства руководство школы выясняет.

Супруга поэта Ирина Алексеевна прокомментировала СМИ, что сам Резник возмущен, называет этот поступок «свинством» и «зверством». Но вот от комментариев о конфликте с руководителями частных детских садов «Маленькая страна» Алине и Олеге Будивских, на которых сейчас завели уголовное дело из-за претензий Резника, поэт и его супруга отказываются.

— Нам сейчас не до детских садиков! Мы боремся за нашего ребенка! — ответила «Собеседнику» на просьбу высказать свое мнение Ирина Алексеевна. И назвала телефон адвоката семьи Юрия Романова. К сожалению, этот номер Юрия Валентиновича так и остался недоступен.

Вкратце предыстория такова: юристы Ильи Резника подали в суд на сеть детских садов «Маленькая страна» за то, что они используют товарный знак поэта, который когда-то написал стихи для песни под таким же названием. Ее исполняла Наташа Королева.

— У Резника есть запатентованный товарный знак — словосочетание «Маленькая страна». У нас товарный знак, зарегистрированный в Роспатенте, такой: «Сеть детских садов», затем графическое изображение — фантазийные домики, а потом — «Маленькая страна», — рассказал нам Олег Будивский. — Под этим товарным знаком мы продаем франшизу, а это и консалтинговые услуги — другие классы товарного знака. А он считает, что мы должны ему платить деньги. Каждый детский сад за предыдущий период должен заплатить по три миллиона рублей. У нас по стране 60 детских садов. Получается — 180 миллионов.

Юристы Резника подали в суд сначала на семь детских садов, которые находятся в Москве. Но суды проиграли. Тогда против Будивских в следственном комитете возбудили уголовное дело.

— Мы считаем, что происходит рейдерский захват. То есть он хочет забрать наши детские сады в Москве, чтобы они ему ежемесячно платили за использование названия, — продолжает рассказ Будивский.

— Олег, почему вы считаете, что это рейдерский захват?

— Потому что следователи, которые приходят с обысками в детские сады, к нашим партнерам по франшизе, открытым тестом говорят: либо вы будете работать в сети Резника и платить ему, либо на вас тоже заведут уголовные дела.

3 сентября этого года Будивские выиграли в суде по интеллектуальным правам о снятии защиты с товарного знака Резника «Маленькая страна». А 6 сентября начались обыски. Это после того, как решение суда вступило в силу. Сам Резник ни разу об этой ситуации не высказался. «Может, он и половину этой истории не знает?» — предполагает Будивский.

К сожалению, на повторные звонки с просьбой о комментариях никто из представителей Ильи Резника, равно как и сам поэт, не ответил.