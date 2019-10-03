В московской школе одноклассники опустили головой в унитаз семиклассника

В сети появилось видео, на котором одноклассники опускают головой в унитаз семиклассника, в то время как он сопротивляется и кричит, после чего выбегает из кабинки под хохот обидчиков.

Видео разместила в Twitter наставница подростка из музыкального театра Ильи Резника «Маленькая страна» Ирина Романова. Она попросила помощи в распространении информации.

Пользователи соцсети в комментариях отреагировали очень остро, зачастую эмоционально. Одним из популярных ответов стало мнение, что «без шумихи в сетях и без участия СМИ наши органы не почешутся».

Сама Романова рассказала телеканалу «360», что родители мальчика были шокированы увиденным: по её словам, у отца тряслись руки, а маме подростка пришлось вызывать скорую. По некоторой информации, события на видео происходят в одной из школ Ломоносовского района Москвы. Директор школы Марина Акатова рассказала РИА Новости, что с учениками школы уже проводят работу социальный педагог и школьный психолог.

Следственные органы МВД проводят проверку совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пресс-служба столичного департамента образования и науки сообщила о начале своей проверки. Также разобраться в инциденте обещала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.