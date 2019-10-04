В Москве уволили директора и учителя школьников, окунувших ровесника в унитаз

Департамент образования назвал недопустимым инцидент, в ходе которого в столичной школе издевалась над семиклассником.

Напомним, ранее в соцсетях было размещено видео, на котором несколько школьников опускают головой в унитаз семиклассника, в то время как он сопротивляется и кричит, после чего выбегает из кабинки под хохот обидчиков. По словам разместившей видео наставницы пострадавшего подростка из музыкального театра «Маленькая страна» Ирины Романовой, инцидент произошел в одной из школ Ломоносовского района Москвы.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент образования, после проведенной в указанной школе проверки из учебного учреждения ушли директор и классный руководитель учеников, которые запечатлены на видеозаписи.

«С классным руководителем 8 класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы Акатова Марина написала заявление об уходе, департамент удовлетворил ее просьбу», — рассказали в департаменте.

Там подчеркнули также, что служебная проверка по факту случившегося продолжается, а к работе со школьникми привлечены социальные педагоги и психологи.