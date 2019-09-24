Врачей медцентра, где лечится Заворотнюк, ежедневно пытаются подкупить

Анастасия Заворотнюк продолжает проходить лечение в одной из московских клиник. Данные о состоянии здоровья звезды разнятся.

Клиника находится в самом центре Москвы – неподалеку от легендарного спорткомплекса «Олимпийский», в стенах которого артистка бывала не раз, здоровая и счастливая. Больничная палата, в которой лежит Заворотнюк, взята под охрану. Рядом с актрисой дежурят ее близкие люди – супруг Петр Чернышев и директор Марина Потапова.

По информации источников, приближенных к звезде, недавно артистка перенесла вторую по счету операцию, после которой врачи сообщили, что у Заворотнюк появились шансы на выздоровление. Впрочем, следом последовала другая информация: мол, состояние звезды настолько тяжелое, что медики прекратили лечение.

Попасть в клинику простым смертным не получится. На входе каждого посетителя встречает охранник, который тут же спрашивает о цели визита. Как только работники слышат фамилию Заворотнюк, прекращают с вами общение.

Персоналу больницы говорить о звездной пациентке строго-настрого запрещено. Наши корреспонденты не стали выдумывать другой причины визита в медучреждение, кроме как поинтересоваться состоянием здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня». Поэтому охранник, встретивший нас на входе, вежливо попросил покинуть помещение.

– На самом деле никто толком ничего не знает – только лечащие врачи, – заявила нам одна из сотрудниц больницы, сообщившая, что работает медсестрой. – Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы. Персоналу большие деньги предлагают, чтобы мы что-то рассказали. От ста тысяч до миллиона рублей – в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли пристально следит за ситуацией вокруг Анастасии Заворотнюк. Женщина прекрасно понимает, как тяжело сейчас приходится не только самой Насте, но и ее родственникам. Вдова Кобзона в интервью нашему изданию призвала не осуждать родных звезды, которые скрывают правду о состоянии здоровья Анастасии.

– Это дело каждого человека, – говорит Нелли Кобзон. – Если ее родственники считают, что так лучше, значит, это нужно принять. Настя же может cама прочитать, что пишут о ней, о ее диагнозе, и расстроиться. И это огорчение приведет к ухудшению ее здоровья. Поэтому, быть может, они правильно делают, что не дают никаких комментариев.

Супруг Нелли Иосиф Кобзон больше десяти лет сражался с онкологией. И, по словам вдовы мэтра, был в курсе всего, что с ним происходит. Врачи от него ничего не скрывали.

– Просто Иосиф Давыдович был очень сильным мужчиной, – продолжает Нелли. – Он всегда требовал, чтобы ему говорили только правду. У нас не оставалось другого выхода. Хотя порой мы говорили ему полуправду, чтобы сильно не расстраивать. Но в принципе он был более-менее в курсе того, что с ним происходит.

Новость о том, что у Заворотнюк онкология, стала для Нелли Кобзон настоящим шоком, от которого она не может оправиться до сих пор.

– Я очень люблю Настю Заворотнюк: мы всегда мило встречались, общались, перезванивались, – вздыхает вдова Кобзона. – Она обращалась к Иосифу Давыдовичу как-то. Наверное, он ей помог, потому что он всем помогал. Я сама была огорошена тем, что с ней происходит. Меня на днях пригласили на передачу, посвященную Насте. Я удивилась и спросила: «А что с ней случилось?» И тогда мне рассказали. Я очень огорчена и желаю ей все-таки выкарабкаться и жить дальше. Конечно, если ей потребуется моя помощь, я всегда ее окажу. Она всем нам очень нужна!

Нелли Кобзон // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Семья Анастасии по-прежнему не дает никаких официальных комментариев по поводу состояния звезды. Не слишком разговорчивы и другие звезды, общавшиеся с актрисой. Одногруппник Насти по Школе-студии МХАТ актер Максим Дрозд сказал нашему корреспонденту, что близкие попросили не разговаривать о больной Заворотнюк с журналистами.

– Самое главное, что мы сейчас можем для нее сделать – это помолиться всем миром, – призвал в беседе с нашими корреспондентами 51-летний артист. – А говорить о ней с журналистами мне запретили. Извините.

Исключение сделал лишь фигурист Алексей Ягудин, который является соседом Заворотнюк. В эфире программы «Пусть говорят» он рассказал, что возле дома артистки все лето дежурила карета cкорой помощи. За это спортсмена подвергли критике.

– Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк – Чернышева, – утверждает ведущая программы «Фигурвью» Елена Родина. – Он осознанно солгал редакторам «Первого канала» и всей стране, тем самым плюнув в души членам семьи, которая сейчас переживает большую драму… За время эфира он успел прорекламировать свои гастроли в Крыму и даже уточнил город – Ялта, лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля… Это настоящее дно.