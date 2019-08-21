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У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Шоу-бизнес
11:44, 21 августа 2019

Лидия Федосеева-Шукшина // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Лидия Федосеева-Шукшина // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Sobesednik.ru уже писал, что Лидия Федосеева-Шукшина сейчас отдыхает в Болгарии. Как выяснилось, на морском побережье у знаменитой актрисы возникли проблемы со здоровьем. Во время отдыха у нее случился сердечный приступ. При этом из-за отсутствия медицинского полиса ее даже не положили в больницу.  

— Состояние мамы действительно не из лучших, — говорит дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга. — Она даже сама позвонить мне не смогла, её подруга прислала смс-сообщение. Это было в воскресенье вечером. Через два дня буду в Болгарии, тогда вся картина будет мне ясна. Жду визу  как манну небесную, но раньше 22-го числа она не будет готова. К кому я только ни обращалась за помощью, но сделать документ быстрее оказалось невозможно.

За мамой смотрят её подруги, за что я им признательна и благодарна, — рассказывает Ольга Шукшина. — Прилечу, проконсультируюсь с врачами, а там будет видно, как действовать дальше. Конечно, мне было бы намного спокойнее, если бы мамочка находилась в больнице. Но её туда не взяли из-за отсутствия полиса. Приеду — буду разбираться. Посмотрим, оставаться ли у моря или возвращаться домой, всё будет зависеть от состояния мамы. Я готова там остаться, если ей необходим морской климат. Надеюсь, организую [помещение в] клинику, если понадобится.

Мама летела в Бургас в прекрасном настроении, она бывает там каждый год. У неё есть там квартира. Ну что вы хотите: тут было +15, а там +30. Такие перепады температур опасны для любого человека, вот сердце и дало сбой, давление и подскочило. Плюс ко всему перелёт, а до этого были эмоциональные нагрузки из-за последних событий в нашей семье. Так что не каждый молодой организм такое выдержит, а мама всё-таки молодец, всегда вела активный образ жизни и до сих пор не любит сидеть на месте, а уже нужно быть немного поспокойнее.

— А почему муж Лидии Николаевны Бари Алибасов не полетел к супруге?

— Бари позвонил мне сразу, как только узнал о случившемся. Говорит, что вылететь в Болгарию не может, потому что у него нет заграничного паспорта. Мол, поднял все связи, но, увы, сделать документ не смог. Ничего тут не поделаешь. Сейчас Алибасов звонит мне каждые два часа, как поговорит с мамой. Предлагает любую помощь, деньги в том числе. Поблагодарила: пусть звонит, лишь бы мама была окружена заботой и вниманием. Теперь никуда её одну отпускать не буду.

— Поражаюсь вашей семье: при таком количестве родственников некому вылететь к Лидии Николаевне.

— Но что поделать? Сестре Маше мне не дозвониться, заблокировала. Знаю, что она звонит маме, а это самое главное.

Ольга Шукшина // фото: Ольга Кузнецова

Между тем в отсутствие Ольги в Москве будут идти суды, в которых она должна была участвовать.

— Для Ольги здоровье мамы на первом месте, — говорит адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая (Линник). — Она готова пропустить даже крайне важное для нее судебное заседание в Савеловском суде, назначенное на 23 августа, где с нее пытаются взыскать миллионы рублей за то, что она фактически попробовала защитить свою мать в прессе. Ведь именно процитированные в СМИ высказывания Лидии Николаевны в отношении одного крайне одиозного персонажа послужили основанием для предъявления иска к Ольге. Скажу больше: вокруг всей семьи Шукшиных крайне много странных людей, приписывающих себе явно излишние полномочия. Так, например, на следующей неделе ожидается еще одно слушание в Савеловском суде по иску, якобы поданному от имени Лидии Николаевны к одной из газет. Парадокс ситуации заключается в том, что о данном иске Лидия Николаевна, заявленная в качестве истца, ничего не знала. Случайно узнав об этом, она распорядилась направить в суд телеграмму, в соответствии с которой любые требования, якобы заявленные от ее имени, она просила рассматривать исключительно в ее присутствии.

Разумеется, сейчас Лидии Николаевне не до судов и, по-видимому, это загадочное дело с «ее» иском будет отложено до того момента, когда она сможет вернуться в Москву и восстановить здоровье, — говорит юрист.

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Лидия Федосеева-Шукшина // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

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