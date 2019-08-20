Софии Ротару приписали роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой

Недавнее выступление Софии Ротару в соседней Белоруссии произвело настоящий фурор. Певица, которая в последнее время редко выходит на сцену, появилась перед зрителями в совершенно распрекрасной форме.

Не исключено, что София Михайловна буквально расцвела из-за того, что в ее жизни появился молодой фаворит. Нынешним спутником звезды сейчас называют бывшего бойфренда Тани Булановой, экс-солиста группы «Турбомода» Сашу Попова.

Саша Попов никогда не скрывал своего восхищения Ротару. Он уверял, что любит Софию Михайловну с детства. Пару лет назад певец даже предложил звезде выйти за него замуж официально. 33-летняя разница в возрасте Попова совсем не смущала. Он был уверен: именно с «хуторянкой» наконец-таки обретет свое счастье.

– София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она – настоящий вулкан, – заявлял нам певец. – А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!

Опыт общения с известными женщинами у Попова имеется. В свое время ему приписывали близкие отношения с Татьяной Булановой. Поговаривали, что именно из-за него певица ушла от мужа – футболиста Владислава Радимова.

Сам Попов только добавлял масла в огонь и уверял: в отношениях с противоположным полом он не приемлет рутины. Неужели и София Ротару не смогла устоять перед обаянием певца?

– Саша в последнее время часто ездит в Киев, – объяснили нам знающие люди. – Ему повезло – у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ.

За кулисами белорусского концертного зала, где выступала Ротару, корреспонденты нашей газеты не без удивления заметили Сашу. После выступления он ожидал Софию Михайловну в артистическом фойе, куда посторонних по указанию певицы не пускали. А после Попов разместил в своих социальных сетях совместные фотографии с артисткой. На них певица улыбается и нежно держит его за руку.

«Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг», – подписал фотографию с Софией Попов, сопроводив ее несколькими влюбленными смайликами.

Наши корреспонденты связались с Сашей, чтобы узнать правду о том, что его связывает с певицей. Но, едва услышав наш вопрос про Ротару, он тут же бросил трубку. София Михайловна также комментариев не дает.

После смерти супруга Анатолия Евдокименко София Ротару не представляла публике новых мужчин. Певица заявляла, что будет беречь память мужа всю оставшуюся жизнь, а сама займется воспитанием внуков, в которых она души не чает. Между тем несколько месяцев назад эпатажный король гламура Сергей Зверев усомнился в том, что звезда не замужем. Поющий стилист намекнул, что артистка сыграла тайную свадьбу. «Разве она свободна? – удивился во время общения с поклонниками король гламура. – Она втихаря замужем. Она же такая роскошная!»