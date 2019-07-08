Сын Армена Джигарханяна: Отцу удалось повернуть время вспять!

Сын легендарного актера Армена Джигарханяна Степан на прошлой неделе гостил в России. Его приезд не прошел бесследно. В Москве ему приписали новый роман, на сей раз с Ольгой Казаченко. О том, что его связывает с бывшей супругой популярного певца, а также о встрече с легендарным отцом, который, похоже, полностью оправился после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской, Степан откровенно рассказал нашему изданию.

«Виталина для отца — болевая точка!»

— В последнее время я не так часто бываю в Москве, потому что проживаю давно в Лас-Вегасе, — говорит Степан. — Но Москву люблю: здесь я вырос, тут прошло мое детство. Раньше я бывал в России один раз в год, в последнее время получается чаще. Москву не узнать: хорошеет день ото дня. Не знаю, какими будут мои впечатления, если копнуть глубже, все-таки за таким ярким фасадом кроется что-то еще. Но то, что я вижу, меня приятно шокирует и очень впечатляет. Москву можно сравнить с Сиднеем по праздничности. В общем, впечатления самые прекрасные, несмотря на тяжелейший график. Я приехал на двое с половиной суток, потому что у меня было интересное предложение в Москве.

— С отцом удалось пообщаться?

— Да, мы каждый день встречались. Я у него проводил по часу, а порой и больше. Он находится в своей квартире, в которой прожил долгие годы. Конечно, у него есть помощница — медсестра, которая за ним ухаживает. Я даже сам не ожидал, что наша встреча пройдет с такой теплотой. В день прилета меня разместили в гостинице. Было поздно: десять вечера. Но я все равно его набрал. Он взял трубку и говорит: «Приходи сегодня». И я пошел, несмотря на усталость после перелета. Встреча прошла замечательно, мы словно вернулись на двадцать лет назад. У нас не было разборок, выяснения отношений, почему что-то пошло не так. Все прошло, перескочило, двинулись дальше.

— В последнее время об Армене Борисовиче практически ничего не слышно. Как он себя чувствует после всех скандальных событий, связанных с Виталиной?

— Он, естественно, несколько постарел. Все-таки ему 83 года. Но держится бодрячком. Первое, что бросилось в глаза, когда я вошел в его комнату, это складное кресло-каталка. Я про себя сразу отметил наличие этого предмета в квартире. За те три дня, что я к нему приходил, этот медицинский предмет стоял постоянно. В последний день своего приезда я у него спросил: «Для чего тебе кресло-каталка?» Оказалось, что несколько месяцев назад ему было не очень хорошо. На нервной почве, в связи с высказываниями Виталины на «Пусть говорят», где она устраивала чуть ли не дебоши, у отца начался неприятный процесс. И именно тогда эта штука появилась в квартире. Потом, когда все затихло и Виталина ушла из этой темы, когда перестали трепать его имя, все пришло в норму. Кресло стоит в сложенном виде уже несколько месяцев, но им уже никто не пользуется.

— То есть Армен Борисович уже полностью оправился?

— Можно сказать и так. Конечно, с оговорками. Течение времени никто не отменял. 83 года — это не 80 и тем более не 60. Конечно, никто не молодеет. Но за последние полгода ему удалось повернуть время вспять. Сейчас отцу намного лучше, он абсолютно трезво мыслит. Во время общения со мной ни разу не заговорился, не потерял нить разговора. Хотя еще лет пять назад все было по-другому. Помню, у него была большая беседа с Познером, и Армен Борисович там был будто в неясном сознании: без конца путался, терял нить разговора, забывал слова. Наверное, это было следствием передозировки препаратов, которые он принимал в те годы. Я не берусь судить. В эти же три дня мы много времени провели вместе: кушали, смотрели футбол, мой инстаграм. И он абсолютно адекватно воспринимал все происходящее. Армен Борисович так же эмоционально ведет разговор, шутит где нужно. С юмором у него все в порядке. Прежний Армен Борисович.

— Степан, а о Виталине во время общения с вами он вспоминал?

— Не буду лукавить: о Виталине речь не заходила. С его стороны не знаю почему. Я же не стал поднимать эту тему, потому что знаю: для него это — болевая точка. Я предпочитал на нее не давить, дабы не сковырнуть коросту и не дать толчок к новым нервным переживаниям. Да и что он будет говорить со мной о Виталине? Я с ней виделся в последнее время только на ток-шоу. И однажды в присутствии ее адвоката мы сидели в ресторане, обсуждали текущие дела. В этот приезд в Москву я с Виталиной не виделся. Эта тема уходит в прошлое, во всяком случае из нашей семьи. Сколько будут продолжать в медийном пространстве поднимать эту тему, не знаю. По тем обрывочным сведениям, что у меня есть, там тоже все угасает. В нашей семье, повторюсь, этот этап воспринимают как прошедший, ошибочный.

— Поклонники ждут появления Армена Борисовича на сцене. Как думаете, это случится?

— Я задавал ему такой вопрос. На данный момент он отдыхает, все взвешивает, анализирует и на эту тему думает. Вероятность отличная от нуля есть. Но не думаю, что он на это пойдет и решится.

— К себе в Лас-Вегас вы Армена Борисовича не зовете?

— Я бы с удовольствием позвал его в Америку и сделал это еще раньше. Но Армену Борисовичу категорически запрещены перелеты. О перепадах давления даже думать нельзя. Я не знаю, сможет ли он реабилитироваться до такой степени, что врачи дадут задний ход своим предписаниям. Но пока этот вопрос не стоит.

«Нравятся стройные и высокие девушки, как Казаченко»

— Наверняка вы в курсе, что после приезда в Москву все заговорили о вашем романе с Ольгой Казаченко.

— Конечно, читал. Я и сам выкладывал в инстаграм момент своего «похищения»: я на ходу запрыгнул в ее машину почти в самом центре Москвы, и мы погнали ужинать в красивое место. У нас сложились весьма проникновенные, теплые отношения с Ольгой, несмотря на то, что познакомились мы с ней в «боевой» обстановке — она была моим ортодоксальным оппонентом на ток-шоу. Но тогда она еще не до конца понимала, кто я, о чем идет речь, поэтому высказывалась против. Но потом мы нашли общий язык, и достаточно быстро.

Степан и Ольга

— Я так и не понял: у вас действительно роман?

— С Ольгой у нас интересные отношения. Не совсем понятно, куда приведет в дальнейшем наше общение. Я читал высказывания Ольги на эту тему — в принципе она говорит то же самое. И мне добавить нечего. Между нами действительно проскочила искра. Мне вообще нравятся стройные и высокие девушки.

— С Ольгой все ясно. А как вам Максим Галкин, в шоу которого вы принимали участие?

— Он, несомненно, профессионал высочайшего уровня. Я знаю, насколько трудно быть ведущим. Темы программ меняются, ты получаешь весь материал, собранный редакторами, за двадцать минут до эфира. Суметь сориентироваться в этой глыбе и не выглядеть глупо, не задавать вопросов не в тему очень тяжело. Но Максим справляется блестяще — наверное, сказывается опыт работы на сцене. Он сам генерирует шутки и отыгрывает их. Любая передача с Галкиным не обретает форму «серьеза»: даже разговор на серьезные темы он переводит в юморную форму. Я, кстати, хочу выразить благодарность руководству «Первого канала», что они пригласили меня из Америки на эту программу. Тем более на такую интересную тему, как экстремальные путешествия. Рад, что меня признали за некую величину вместе с самыми крутыми тревел-блогерами. Я действительно по роду своей деятельности много езжу по миру.

— Но после участия в шоу вас забросали гневными сообщениями!

— Да, пошло много негативных комментариев: мол, мало того, что он игрок, так еще и бандит, полуурка, занимается контрабандой. Все пошло после того, как Галкин задал вопрос: «Что было опасного в ваших путешествиях?» И спросил меня про Сальвадор.

Дело в том, что, когда готовили программу, я предоставил ряд направлений, про которые могу говорить. Это и Канада, и Новая Гвинея, и опасные страны Центральной Америки. Понимаете, про Бали и Мальдивы каждый блогер может рассказать — все там были. Но в программе редакторы выбрали то направление, куда турист и носа не может сунуть, потому что там опасно. А я действительно встречался с членами банды на Сальвадоре. Но это не значит, что я по трущобам лазаю и с бандитами каждый день общаюсь. Просто на программе нужен был экстремальный эксклюзивчик. Собственно, почему меня и вызвали.

— После посещения Москвы не возникло мысли вернуться в Россию?

— Нет. У меня в Лас-Вегасе есть работа, которая приносит мне доход. Но приезжать в Москву чаще собираюсь. Во всяком случае, мне регулярно поступают интересные предложения, которые я рассматриваю.