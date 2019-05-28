Филипп Киркоров прокатился по рекам Питера с автоматом

Народный артист России Филипп Киркоров увлекся производством «хулиганских» клипов. Певцу не дает покоя ошеломительный успех в Сети его мини-фильма «Цвет настроения синий», который придумала и сняла для него команда Ивана Урганта.

Сразу после выхода этот ролик за несколько дней собрал более трех миллионов просмотров. Тогда Киркоров впервые смог зацепить молодежную аудиторию. Некоторые подписчики You Tube писали в комментариях: «Я не верю, что ставлю лайк Киркорову».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Смоленск ОФК "Я притяжение" 👑 (@fkirkorov_ofk.smolensk) 27 Май 2019 в 3:41 PDT

Последующие ролики поп-короля российской эстрады, вроде «Ибицы» с участием Николая Баскова, оказались откровенно провальными. Но артист не сдается. Судя по свежему посту в его Instagram, Филипп Бедросович снимает в Петербурге новый клип в жанре экшн с автоматом Калашникова в руках. Подпись к посту лаконичная: «Лунный гость. Адмиралтейский Район. Скоро».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Май 2019 в 7:52 PDT

Напомним, до того как начать съемки нового ролика, Киркоров прокатился по рекам и каналам Петербурга в компании Кристины Орбакайте. Так они вместе отметили день рождения певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 26 Май 2019 в 7:04 PDT

«Оказаться в Питере в свой День Рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы — это сказка!» — написала у себя в блоге Кристина Орбакайте, разместив совместное фото с Филипом на кораблике под мостом.