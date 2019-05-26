Коллеги и родственники поздравили Кристину Орбакайте с днем рождения

Заслуженной артистке России Кристине Орбакайте исполнилось 48 лет. Она появилась на свет в первом браке мамы Аллы Пугачевой и отца Миколаса Орбакаса. Сама Кристина недавно поздравляла своих сыновей Никиту и Дени, которые, как и мама, родились в мае. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса оставили поздравления для певицы на своих страницах в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 25 Май 2019 в 4:39 PDT

Первой написала в своем Instagram Алла Пугачева: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОЧЕНЬКА!», разместив на странице архивное фото наследницы времен съемок фильма «Чучело».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya) 25 Май 2019 в 4:51 PDT

Певица Валерия поделилась совместным снимком с именинницей, выразив ей свою симпатию.

«Кристиночка, дорогая, поздравляю с Днем рождения! Это фото сделано за кулисами сразу после премьеры нашего дуэта "Любовь не продаётся". Всегда очень рада с тобой встречаться и на сцене, и в жизни. Пусть все получается и удаётся! Твори, блистай и будь счастлива!» — написала она в своем блоге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 25 Май 2019 в 3:07 PDT

Николай Басков тоже не остался в стороне, разместив фото десятилетней давности. «Дорогая, от всего сердца с Днём Рождения. Твори, сияй, радуй своими новыми творческими открытиями, оставайся всегда такой же молодой, красивой, жизнерадостной, пусть сбудутся все твои мечты, бесконечной любви и здоровья на долгие годы», — пожелал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 25 Май 2019 в 3:01 PDT

У давнего друга семьи и коллеги по сцене композитора Игоря Николаева тоже нашлись общие с Кристиной снимки, которые он и приложил к своему посту. «Кристиночка, наша жизнь — миллион воспоминаний, историй, приключений, и хорошо, что они не заканчиваются! Понимаешь, всё ещё будет! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям!» — написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Май 2019 в 12:29 PDT

Максим Галкин, хоть и находился на гастролях в Израиле, не забыл поздравить падчерицу. «Дорогая Кристина! Поздравляю тебя с днём рождения! Обожаю тебя, будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура!» — оставил шоумен запись в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 25 Май 2019 в 2:52 PDT

«Счастлив, что ты есть! Чистая, красивая, невероятно талантливая и честная, и в жизни и на сцене! Храни Бог тебя, твою семью, твоих детей и конечно же Маму! Спасибо ей за тебя. Люблю!» — написал у себя в Instahram-блоге Филипп Киркоров, прикрепив к посту музыкальную открытку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denny Baysarov (@dennyartview) 25 Май 2019 в 8:17 PDT

«С днём рождения Ты мой мир, который ВЕЧНО красив и светел», — написал трогательный пост средний ребенок певицы Дени Байсаров.