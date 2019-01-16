Галкина поймали на вранье из-за здоровья Пугачевой

Материал о проблемах со здоровьем, которые испытала Алла Пугачева во время съемок программы «Сегодня вечером», произвел эффект разорвавшейся бомбы. Напомним, что Алла Борисовна планировала присутствовать до конца на передаче, посвященной творческому юбилею Игоря Николаева, но не смогла.

Во время записи у певицы номер один неожиданно появилось першение в горле. Алла Борисовна стала сильно кашлять, но это не помогло. Судя по всему, у примадонны случилась аллергическая реакция

О том, что информация о недомогании примадонны просочилась в прессу, стало известно и Максиму Галкину, который почему-то стал уличать наших журналистов во вранье: «У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду», — заявил он.

Ох, лучше бы он этого не говорил! В Сети уже появилось видеодоказательство произошедшего инцидента. На видео слышно, как Алла кашляет в студии, а за кулисами рассказывает о своих проблемах. Мол, планировала остаться до конца, но из-за сильного кашля вынуждена покинуть съемки.

В этот момент рядом с Аллой был не Максим Галкин, который, несмотря на недомогание жены, остался в студии, а давняя конкурентка Ирина Аллегрова.

— Я была в этой студии много раз, и ничего! — сетовала примадонна. — А сегодня прямо мучаюсь!

Тогда работники программы предположили, что кашель и першение в горле могли начаться из-за искусственного снега, который щедро разбросали по студии, чтобы придать праздничную атмосферу.

— Точно! — ответила примадонна и поспешила на выход.

— «Синтетика», — подтвердила «императрица».

Мы искренне желаем Максиму более трепетно относиться к самочувствию любимой жены! Ведь она, как известно, у всей страны одна!