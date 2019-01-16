Галкин назвал "ерундой" новости о плохом самочувствии Пугачевой

Юморист Максим Галкин прокомментировал новости о том, что певице Алле Пугачевой стало плохо во время съемок в Останкино.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что во время съемок программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву, у Аллы Пугачевой началась аллергия с признаками удушья.

«Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают все эту ерунду», — сказал муж Пугачевой Максим Галкин в разговоре с изданием «Телепрограмма».

Он добавил, что съемки программы, посвященной Игорю Николаеву, проходили 29 ноября, а после этого Пугачева нигде не снималась.