Эксперты бьют тревогу: все больше мужчин боятся вида своего пениса
По мнению сексологов, причиной фаллофобии, настигающей мужчин в любом возрасте, становятся насмешки и детские травмы
Сексологи винят в этом любовниц и порнофильмы
Сексологи бьют тревогу: все больше мужчин стали бояться даже одного вида своего пениса в эрегированном состоянии. Специалисты считают: проблема приобрела огромные масштабы. И если не решить ее в самое ближайшее время, то наш мир ждет угроза страшнее ковида.
– Страх пениса в эрегированном состоянии называется фаллофобией, – рассказывает известный сексолог Елена Перелыгина. – Она убивает половые отношения наших сограждан на корню! В классике страх перед эрегированным мужским половым органом возникает в пуританских культурах у молодых мужчин из-за стыда и порицания обществом наготы и откровенности проявления сексуальности. Сейчас это явление добралось и до России. Только ко мне каждый месяц обращаются до 50 мужчин с просьбой помочь им решить эту проблему.
В основном фаллофобией страдают молодые парни. По мнению психолога Татьяны Власевской, на это есть свои причины.
– Все развивается из-за пережитого, как правило, в детском или подростковом возрасте стресса, который был вызван осуждением или насмешками, – говорит Власевская. – Представьте: у мальчика случилась эрекция, а кто-то (мама, бабушка или одноклассница. – Авт.) это заметил и вместо того, чтобы интеллигентно промолчать и не усугублять ситуацию, решил его осудить: «Фу, как некрасиво!» или просто превратил эту пикантную ситуацию в объект насмешек чуть ли не всего класса. Такая ситуация, естественно, оставляет неизгладимый след в душе и в памяти и вполне может спровоцировать впоследствии фобию. А большинство подростков как раз очень ранимы и зависимы от чужого мнения.
В последнее время фаллофобия стала часто развиваться и уже в зрелом возрасте. И сексологи считают: в этом виноваты женщины. Очень часто они не слишком церемонятся со своими любовниками в постели, оставляя им травму на всю жизнь.
– Сейчас происходит страшное: я могу фаллофобию назвать массовым помешательством, – говорит Перелыгина. – Мужчины через одного испытывают ужас при виде своего эрегированного полового органа. А все из-за навязанных стереотипов, что якобы полноценный мужчина только тот, у кого больше 20 сантиметров. Из-за этого они впадают в ужас при малейшем возбуждении, боясь оказаться несостоятельными в глазах женщины и даже наедине с собой при попытках самоудовлетворения. В результате большинство из них рискуют стать импотентами.
А сколько случаев, когда женщины откровенно посмеиваются над достоинством своих любовников! – вздыхает Елена. – Придумывают им разные оскорбительные прозвища вроде «пипетка», «сморчок». А мужчины у нас пошли слишком мягкие. В результате женщина ушла к другому, а он остался и начал бояться вступить в новые отношения, так как девушка может не оценить его размер. Поэтому я призываю девушек и женщин быть более деликатными со своими любовниками.
По словам Перелыгиной, если не заняться этой проблемой всерьез, миру грозит серьезная опасность.
– Недавно ко мне на прием пришел 38-летний мужчина, который честно сказал, что утренняя эрекция доводит его до нервного срыва, – продолжает Елена. – Оказывается, он видит в своем половом органе возможность рождения детей, а тем самым зависимость от партнерши и ответственность за нее. А он к этому не готов, потому как пока предпочитает заботиться и думать только о себе. Я у него спросила: «Вы готовы принести в жертву сексуальное удовольствие?» Он ответил положительно. Мы работали больше месяца, чтобы стабилизировать его состояние. И таких мужчин становится все больше.
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«Простите свой половой орган!»
Бороться со страхом своего пениса весьма сложно. Лучше записаться на прием к психологу-сексологу. Но если такой возможности нет, специалисты советуют прибегнуть к методу радикального прощения.
– В первую очередь опишите свои чувства, которые вы испытываете, когда происходит эрекция, – советует психолог Татьяна Власевская. – Затем вспомните случай, когда вас стыдили, ругали за эрекцию. Постарайтесь прожить те эмоции, отделив себя от чужих слов и реакций. Ваша задача – почувствовать себя в человеческом теле и понять, что такое явление, как эрекция, это нормально. Нужно перестать осуждать и себя, и свой половой орган, ведь это заложено природой. Если работать над собой в этом ключе, постепенно мозг будет перестраиваться.
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