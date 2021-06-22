Эксперты бьют тревогу: все больше мужчин боятся вида своего пениса

В последнее время фаллофобия стала часто развиваться и уже в зрелом возрасте. И сексологи считают: в этом виноваты женщины. Очень часто они не слишком церемонятся со своими любовниками в постели, оставляя им травму на всю жизнь.

– Сейчас происходит страшное: я могу фаллофобию назвать массовым помешательством, – говорит Перелыгина. – Мужчины через одного испытывают ужас при виде своего эрегированного полового органа. А все из-за навязанных стереотипов, что якобы полноценный мужчина только тот, у кого больше 20 сантиметров. Из-за этого они впадают в ужас при малейшем возбуждении, боясь оказаться несостоятельными в глазах женщины и даже наедине с собой при попытках самоудовлетворения. В результате большинство из них рискуют стать импотентами.

А сколько случаев, когда женщины откровенно посмеиваются над достоинством своих любовников! – вздыхает Елена. – Придумывают им разные оскорбительные прозвища вроде «пипетка», «сморчок». А мужчины у нас пошли слишком мягкие. В результате женщина ушла к другому, а он остался и начал бояться вступить в новые отношения, так как девушка может не оценить его размер. Поэтому я призываю девушек и женщин быть более деликатными со своими любовниками.

По словам Перелыгиной, если не заняться этой проблемой всерьез, миру грозит серьезная опасность.

– Недавно ко мне на прием пришел 38-летний мужчина, который честно сказал, что утренняя эрекция доводит его до нервного срыва, – продолжает Елена. – Оказывается, он видит в своем половом органе возможность рождения детей, а тем самым зависимость от партнерши и ответственность за нее. А он к этому не готов, потому как пока предпочитает заботиться и думать только о себе. Я у него спросила: «Вы готовы принести в жертву сексуальное удовольствие?» Он ответил положительно. Мы работали больше месяца, чтобы стабилизировать его состояние. И таких мужчин становится все больше.

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«Простите свой половой орган!»

Бороться со страхом своего пениса весьма сложно. Лучше записаться на прием к психологу-сексологу. Но если такой возможности нет, специалисты советуют прибегнуть к методу радикального прощения.

– В первую очередь опишите свои чувства, которые вы испытываете, когда происходит эрекция, – советует психолог Татьяна Власевская. – Затем вспомните случай, когда вас стыдили, ругали за эрекцию. Постарайтесь прожить те эмоции, отделив себя от чужих слов и реакций. Ваша задача – почувствовать себя в человеческом теле и понять, что такое явление, как эрекция, это нормально. Нужно перестать осуждать и себя, и свой половой орган, ведь это заложено природой. Если работать над собой в этом ключе, постепенно мозг будет перестраиваться.