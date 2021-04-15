Сексолог назвал опасные для мужского здоровья продукты

Врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал продукты и напитки, которые следует избегать мужчинам.

По мнению медика, мужчинам, желающим сохранить половое влечение, следует уменьшить или отказаться от продуктов и напитков, которые уменьшают тестостерон.

Как рассказал Кульгавчук, большой вклад в снижение этого гормона вносят кофе, алкоголь и мята.

«Переизбыток кофе, а это считается более трех чашек в день, может наносить вред коре надпочечников, а она как раз принимает непосредственное участие в выработке тестостерона. Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона. Мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую тоже», – заявил врач.

В списке нежелательных напитков также оказалось пиво, потому что оно содержит фитоэстрогены – аналоги женских гормонов, которые тоже снижают уровень тестостерона.

Одной из причин снижения половой активности, по словам сексолога, также является неправильное питание. Если мужчина в течение дня употребляет малое количество пищи, а затем плотно наедается, это приводит к его «обездвиживанию» и фактически является «кастрирующим фактором».

Снижать мужскую потенцию, по мнению врача, могут также напитки с высоким содержанием сахара – они способствует ожирению, которое затем отрицательно сказывается на уровне тестостерона.

Он добавил, что такие пищевые добавки, как аспартам и глутамат натрия снижают уровень настроения, что не способствует зарождению любовной игры.

Кульгавчук отметил важность тестостерона как гормона энергии и порекомендовал мужчинам сбалансированно питаться, употреблять достаточное количество белка, полюбить зелень – петрушку, сельдерей, укроп. Помимо этого, эксперт посоветовал регулярно съедать небольшое количество орехов и ввести в рацион перепелиные яйца, в том числе в сыром виде.