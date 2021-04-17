Антидепрессант, на дефицит которого жаловались с марта, начал поступать в аптеки

В пациентских сообществах с первых чисел марта появлялись жалобы о недоступности в аптечных сетях антидепрессанта с действующим веществом сертралин. Если раньше сигналы поступали со стороны регионов, то теперь о сложностях с получением рецептурного препарата говорят и москвичи, о чем писал журнал «Сноб».

Поначалу из ассортимента начал пропадать оригинальный препарат «Золофт», но в последнюю неделю пациенты жаловлаись и на отсутствие дженериков. Но стоит отметить, что, если в пятницу «Золофт» числился в списке дефектуры (проблемы с поставкой) сервиса AptekaMos, то в ночь на 17 апреля он оттуда исчез. Число предложений препарата в столичных аптеках в дозировке 50 мг выросло до 409 точек.

Уже в пятницу был доступен в десятках столичных аптек индийский дженерик «Серената». Также увеличилось предложение по дженерикам «Серлифт» и «Стимулотон». Всего в Москве и области насчитывается более тысячи аптек, где можно приобрести препарат с действующим веществом.

Психиатр Виктор Лебедев предполагает, что перебои могли быть связаны с перерегистрацией оригинального препарата и новыми правилами маркировки. Возможно, что предложение дженериков не компенсировало общего спроса.

«Фармацевтический вестник» отмечает, что за 2020 год продажи оригинального препарата «Золофт» в России выросли на 42% по сравнению с 2019 годом. Пациенты купили за фрустрированный самоизоляцией год 664,5 тысяч упаковок. В январе 2021 года по сравнению с первым месяцем 2020 года продажи «Золофта» выросли на 35%.