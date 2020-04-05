Love will tear COVID apart: 20 песен, которые скрасят карантинные будни

Пока в новостях один COVID-19, мытье рук каждые полчаса кажется вполне привычным ритуалом, а из дома можно только в магазин, присутствие духа сохранять становится все сложнее. Слегка отвлечься помогает прекрасное — онлайн-кинотеатры, виртуальные выставки, лекции... а еще музыка.

Наша редакция составила свой плейлист из треков, которые не позволяют впасть в уныние и апатию во время режима самоизоляции.

Предупреждение: наши вкусы весьма специфичны и разнородны. Здесь вы сможете помедитировать под бархатный голос американского «короля ящериц» Джима Моррисона, взбодриться под композиции представителей западного постпанка 70-х (The Clash, Talking Heads, Joy Division) и удивиться, что в арсенале суровых Rammstein есть и весьма лиричная музыка.