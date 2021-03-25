Источник назвал возможную причину трагедии на угольной шахте, где погибли 50 человек

ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе могло произойти из-за большого числа нарушений и несоблюдения техники безопасности, а в самом регионе действует «угольная мафия». Об этом рассказал экс-сотрудник предприятия Александр Ильчук.

— Нарушений много, так всегда было. Как только узнают о проверке директор, начальники, то все работы приостанавливаются, все готовятся к встрече инспектора. Всё устраняется временно, как только инспектор уходит — опять бардак. Инспекция вся купленная, всё Белово. В Кемерово не так, там строже. Здесь такая коррупция. Если за чиновников президент взялся, то здесь просто угольная мафия. Это бизнес, стоим все на угле. Здесь такой дурдом, это вам любой шахтёр скажет, никто не боится, — рассказал Ильчук в беседе с News.ru.

По его словам, ЧП могло произойти из-за халатности, несоблюдения правил техники безопасности, так как если требования не нарушать, работать «строго по правилам», то упадёт добыча угля.

— Знаете, сколько жалоб? Всё скрывается от газа, метана — датчики закрывали. Весь газ скапливается вверху, датчики снимали и клали вниз, чтобы не пищали. А что вы будете [делать]? У всех семьи кормить надо, ипотеки, — рассказал Ильчук.

Он также назвал среднюю зарплату шахтёра в Кузбассе — от 30 до 70 тысяч рублей в месяц.

ЧП на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. В результате ЧП погибли более 50 человек, в том числе шесть горноспасателей. В пятницу одного человека удалось обнаружить живым. Предварительной пичиной аварии назван взрыв метано-воздушной смеси.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров.