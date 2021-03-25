В шахте «Листвяжная» в Кузбассе нашли одного выжившего, 51 человек погиб

В шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где произошло ЧП и погибло 52 человека, нашли выжившего шахтера. Сейчас его везут в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Ранее командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше сообщил о гибели 46 горняков и шести спасателей. Он отметил, что они не смогли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов. Взрыв и задымление произошел на шахте вчера утром. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. Не успели выйти из-под земли 46 горняков, впоследствии при их поисках погибло звено из шести горноспасателей.