Спасатели подтвердили гибель 52 человек на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, среди них есть спасатели
46 горняков не успели выйти из шахты после взрыва, также погибли спасатели, отправившиеся на их поиски
Командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше подтвердил гибель 46 горняков и шести спасателей. Он отметил, что они не смогли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов, передает ТАСС.
«Вчера у нас тоже произошла трагедия – погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», – сказал командир спасателей.
По его словам, впитываемая порами кожи окись углерода крайне опасна для работающих в шахте и даже тренированные горноспасатели чувствуют себя плохо.
Взрыв и задымление произошел на шахте вчера утром. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. Не успели выйти из-под земли 46 горняков, впоследствии при их поисках погибло звено из шести горноспасателей.
По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах, 11 из них спасатели. Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным. Вчера в регионе был объявлен трёхдневный траур по погибшим.