Спасатели подтвердили гибель 52 человек на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, среди них есть спасатели

Командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше подтвердил гибель 46 горняков и шести спасателей. Он отметил, что они не смогли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов, передает ТАСС.

«Вчера у нас тоже произошла трагедия – погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», – сказал командир спасателей.

По его словам, впитываемая порами кожи окись углерода крайне опасна для работающих в шахте и даже тренированные горноспасатели чувствуют себя плохо.

Взрыв и задымление произошел на шахте вчера утром. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. Не успели выйти из-под земли 46 горняков, впоследствии при их поисках погибло звено из шести горноспасателей.

По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах, 11 из них спасатели. Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным. Вчера в регионе был объявлен трёхдневный траур по погибшим.