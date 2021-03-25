Массовые отравления контрафактным алкоголем добрались до Москвы

За последнее время в России были зафиксированы сразу несколько крупных случаев массового отравления контрафактным алкоголем со смертельными исходами, теперь такие инциденты происходят в Москве.

Как сообщает «Рен-ТВ», четверо мужчин были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина 11 октября, спустя два дня один из них скончался. Предположительно, причиной смерти стало токсическое действие этанола и метанола.

На данный момент известно, что компания распивала спиртное в столичном кафе. При этом пока неясно, был ли алкоголь приобретен в кафе или принесен с собой. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Первое и самое массовое смертельное отравление за последнее время произошло в Оренбургской области. Там от употребления суррогатного алкоголя погибло 35 человек, а пострадали больше 60. В Свердловской области от отравления спиртосодержащей продукцией погибли 24 человека.