Число жертв отравления спиртом на Урале составило 18, задержаны двое

По делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта в Свердловской области задержали двоих подозреваемых.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых рассказал о подробностях произошедшего. По его словам, первое сообщение о ЧП в полицию поступило накануне, 15 октября, в 21:05 по местному времени (19:05 мск). «Специалисты бюро судебно–медицинской экспертизы рассказали, что в период с 4-го по 11 октября 2021-го года при вскрытии скоропостижно скончавшихся граждан в крови было обнаружено опасное вещество под названием метанол. Из 18-ти человек 16 умерли в Екатеринбурге, еще по одному в Нижнем Тагиле и в Ревде», – приводятся слова Горелых в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что сотрудники полиции установили личности подозреваемых в ведении нелегального бизнеса, ставшего причиной гибели людей, и задержали двоих мужчин 1978 и 1967 годов рождения.

«Оперуполномоченные проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, а также точное число пострадавших от бутлегеров», – говорится в пресс-релизе.