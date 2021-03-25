Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 21:50

Число жертв отравления спиртом на Урале составило 18, задержаны двое

Полицейские установили подозреваемых, сейчас выясняются точные данные о количестве пострадавших

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

По делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта в Свердловской области задержали двоих подозреваемых.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых рассказал о подробностях произошедшего. По его словам, первое сообщение о ЧП в полицию поступило накануне, 15 октября, в 21:05 по местному времени (19:05 мск). «Специалисты бюро судебно–медицинской экспертизы рассказали, что в период с 4-го по 11 октября 2021-го года при вскрытии скоропостижно скончавшихся граждан в крови было обнаружено опасное вещество под названием метанол. Из 18-ти человек 16 умерли в Екатеринбурге, еще по одному в Нижнем Тагиле и в Ревде», – приводятся слова Горелых в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что сотрудники полиции установили личности подозреваемых в ведении нелегального бизнеса, ставшего причиной гибели людей, и задержали двоих мужчин 1978 и 1967 годов рождения.

«Оперуполномоченные проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, а также точное число пострадавших от бутлегеров», – говорится в пресс-релизе.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 3 дня назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 4 дня назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 4 дня назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Общество 5 часов назад

Подростки устроили «Игру в кальмара» у одной из школ Екатеринбурга

Общество 6 часов назад

В России продолжают умирать от алкоголя: на Урале 16 человек погибли из-за отравления спиртом

Дмитрий Быков 7 часов назад

Даже короткие беседы с психологами и наркологами помогают страдающим алкоголизмом

Общество 7 часов назад

Следователи организовали проверку после отравления 20 школьников в одной из школ Подмосковья

Общество 8 часов назад

Около 10 человек стали фигурантами дела об убийствах на почве ненависти по показаниям Тесака

Общество 9 часов назад

«Теперь со мной нельзя причащаться из одной чаши»: Чувашский экс-священник о том, как в церкви восприняли его рассказ об изнасиловании

Общество 9 часов назад

COVID-19 в России: рекорд смертности, коллективный иммунитет 45%, счетчик вакцинаций

Общество 11 часов назад

Администратор албанского отеля раскрыл подробности гибели российских туристов в сауне

Общество 11 часов назад

Трое кавказцев, провоцировавших драку в метро, задержаны по делу о хулиганстве

Общество 12 часов назад

Собчак обратилась в Росгвардию из-за слежки и угроз в адрес ее семьи

Общество 12 часов назад

В России от коронавируса впервые умерли более 1000 человек за сутки

Общество 12 часов назад

Гинцбург: Вакцина от коронавируса для детей может получить название «Sputnik М»

Общество 13 часов назад

Космонавты на МКС, где идут съемки фильма «Вызов», проснулись из-за сбоя в российском модуле

Общество 13 часов назад

Максимальную скорость электросамокатов могут ограничить 25 км в час

Общество 14 часов назад

Бунт в колонии строгого режима, побег информатора Gulagu.net во Францию: новости к утру 16 октября

Общество 14 часов назад

Четверо российских туристов найдены мертвыми в сауне в Албании

Общество 15 часов назад

В столичном регионе в субботу прогнозируют до 11 градусов, вечером пройдут дожди

Политика 15 часов назад

ГосСМИ признали иноагентом: издание «Росбалт» заклеймили с обеих сторон

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика