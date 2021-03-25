В России продолжают умирать от алкоголя: В Екатеринбурге 16 человек погибли из-за отравления спиртом

В Екатеринбурге 16 человек погибли в результате отравления спиртом с содержанием метанола, который продавали на местном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрия Чукреева.

«В Екатеринбурге 16 человек (погибли от отравления метанолом – прим. ред.) Предприниматель, который работал – его уже задержали – на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», – рассказал Чукреев.

Ранее в Оренбургской области от контрафактного алкоголя скончались более 30 человек, всего от него пострадали около 60 человек.