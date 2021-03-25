Склады с алкоголем, которым отравились люди под Оренбургом, могут принадлежать жене прокурора

Информированный источник сообщил изданию «Урал56.Ру», что в воскресенье из прокуратуры Октябрьского района в городе Орске был уволен первый заместитель прокурора Сергей Хворов.

Предполагается, что склады в Орске, которые фигурируют в деле о массовом смертельном отравлении метиловым спиртом в Оренбуржье, принадлежат супруге Хворова. Это подтверждают данные за 2013 год.

Orsk.ru уточняет, что силовик проработал в прокуратуре около 20 лет. СМИ утверждает, что Хворову предложили уволиться после того, как был установлен факт принадлежности недвижимости его супруге.

Напомним, что от суррогатного алкоголя за последние дни в Оренбургской области скончались 34 человека. Министерство здравоохранения призывает всех жителей области воздержаться от распития алкоголя в ближайшее время, когда бы они не приобретали спиртосодержащие продукты.