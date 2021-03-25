Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 22:22

Склады с алкоголем, которым отравились люди под Оренбургом, могут принадлежать жене прокурора

Уволен высокопоставленный сотрудник прокуратуры одного из районов Орска Сергей Хворов

Фото: скриншот видео МВД РФ

Информированный источник сообщил изданию «Урал56.Ру», что в воскресенье из прокуратуры Октябрьского района в городе Орске был уволен первый заместитель прокурора Сергей Хворов.

Предполагается, что склады в Орске, которые фигурируют в деле о массовом смертельном отравлении метиловым спиртом в Оренбуржье, принадлежат супруге Хворова. Это подтверждают данные за 2013 год.

Orsk.ru уточняет, что силовик проработал в прокуратуре около 20 лет. СМИ утверждает, что Хворову предложили уволиться после того, как был установлен факт принадлежности недвижимости его супруге.

Напомним, что от суррогатного алкоголя за последние дни в Оренбургской области скончались 34 человека. Министерство здравоохранения призывает всех жителей области воздержаться от распития алкоголя в ближайшее время, когда бы они не приобретали спиртосодержащие продукты.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 2 недели назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 9 минут назад

Кашель Путина, коронавирус Леонтьева, терроризм Навального: новости к вечеру 11 октября

Общество 1 час назад

Физтех за 14 млн создаст Роскомнадзору программу по поиску экстремизма и видео для взрослых в Сети

Общество 1 час назад

Вторая школьная поножовщина за день: в Туле 10-летний ученик ранил 12-летнего приятеля

Общество 2 часа назад

У уволенного директора лицея, где зарезали ученика, стало плохо с сердцем

Политика 3 часа назад

Террорист Навальный поздравил Муратова с Нобелем. Как отреагировала пропаганда и оппозиция

Политика 4 часа назад

Александр Проханов: Русского ответа на «Великое обнуление» нет

Общество 6 часов назад

Родители не лгали: рождаемость в России растёт вместе с ростом площадей капустных полей

Общество 7 часов назад

Не Бондом единым: топ-5 фильмов с Крейгом, которые стоит посмотреть

Дмитрий Быков 7 часов назад

Быков - о присуждении Нобелевской премии Муратову

Политика 7 часов назад

«Медведев позвал себе в копирайтеры то ли Милонова, то ли Жириновского»: Гудков о статье экс-президента об Украине

Общество 7 часов назад

Мишустин объявил о начале тестирования электронных аттестатов в школах

Политика 8 часов назад

Песков: Проблемой коронавируса в России уже давно занимается лично президент

Общество 9 часов назад

О культе личности Путина говорят 26% россиян. 42% против его нового срока

Общество 9 часов назад

В России будут штрафовать за отказ вакцинироваться? В Кремле прокомментировали идею вирусолога

Без рубрики 9 часов назад

В одной из школ Махачкалы ученик во время драки нанес сверстнику смертельное ранение

Общество 11 часов назад

Члены ОНК оспорят в Конституционном суде запрет обсуждать пытки с арестантами

Общество 11 часов назад

В Махачкале подросток зарезал одноклассника прямо в школе

Политика 11 часов назад

Навального переквалифицировали в террористы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика