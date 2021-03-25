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Пистолет вместо учебника. Хронология стрельбы в российских школах

«Собеседник» собрал все случаи применения оружия в российских школах и колледжах за последние 7 лет

Фото: фото с камер наружного наблюдения пермского университета

И месяца не прошло после нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет, а в Пермском крае уже снова стрельба. 18 октября 12-летний школьник в поселке Сарс пришел на урок с ружьем и начал стрелять. Директор школы уговорил мальчика положить оружие и не усугублять ситуацию. Никто не пострадал, только один ребенок порезался осколком стекла, отлетевшим от двери после выстрела.

За минувший год это уже третий известный случай школьной стрельбы в России. "Собеседник" изучил новости предыдущих лет и составил список самых громких инцидентов со схожим сценарием.

2021 год:

18 октября 2021. В школе поселка Сарс Пермского края произошла стрельба. Жертв нет, один ребенок получил травму.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета. В результате 6 человек погибли и 47 получили ранения.

11 мая бывший ученик казанской школы № 175 устроил стрельбу в здании. 8 человек погибли, 20 пострадали.

2020 год

 27 ноября между учеником 8-го класса и учителем в лицее №12 в Нальчике, Кабардино-Балкария, возник конфликт. Ученик позвал родственников, и они напали на учителя с кулаками. Обороняясь, последний начал стрелять из травматического пистолета. Все трое были доставлены в больницу с серьезными травмами.

2019 год

19 сентября в Красноярской гимназии №16 учитель ОБЖ случайно ранил одиннадцатиклассницу в ухо во время урока по стрельбе. К учителю применили дисциплинарное взыскание.

14 ноября студент открыл огонь в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске. Один учащийся погиб, нападавший покончил с собой.

2018 год

15 января в одной из пермских школ двое подростков напали с ножами на учащихся четвертого класса. Пострадали девять детей и учительница.

18 января в Симферопольской гимназии №1 им. К. Д. Ушинского семиклассник ранил пятиклассника в ногу из пневматического пистолета. Раненого мальчика доставили в медпункт, после чего он был отпущен домой.

19 января в Бурятии, в школе поселка Сосновый Бор, ученик напал с топором на детей и учительницу, а затем попытался поджечь здание. Травмы получили шестеро детей и преподаватель.

21 марта в школе № 15 города Шардинска Курганской области 13-летняя ученица стала стрелять на уроке из пневматического пистолета. Семеро ее одноклассников получили синяки и ссадины, учителя в этот момент в классе не было.

18 апреля: в одной из Башкирских школ ученик коррекционного класса напал на учителя и одноклассницу с ножом, разлил бензин и поджег кабинет. Пострадали четыре человека.

17 октября: студент политехнического колледжа в Керчи взорвал в здании самодельную бомбу и начал расстреливать людей из помпового ружья. 20 человек погибли, нападавший покончил с собой.


2017 год

11 февраля на уроке в Нижнекамской школе №1 14-летний ученик выстрелил из пневматического пистолета в глаз соседу по парте. Через неделю раненый мальчик умер в больнице.

24 апреля в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали взорвалась граната, которую подросток нашел на улице. В результате два человека погибли, 11 пострадали.

12 мая во дворе школы №2 республики Коми 15-летний ученик начал стрелять по другим детям из пневматического пистолета. Одна из учениц получила травму глаза.

5 сентября ученик школы №1 в подмосковной Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, устроил стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки. Пострадали учительница и три школьника.

19 октября 13-летний школьник в Сыктывкаре пронес пневматический пистолет на занятия в школе № 12. Играя с оружием, он случайно ранил одноклассника в глаз.

22 декабря ученик 9 класса в Комсомольске-на-Амуре , хабаровский край, устроил стрельбу во дворе школы. Он стал стрелять по газонам, и несколько пуль попали в троих семиклассников. Они получили легкие травмы.

2016 год

23 сентября в городе Суксун Пермского края в школе №1 учитель физкультуры открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам, ранив одного из них в грудь. В результате инцидента никто не погиб. Учителя уволили.

6 апреля: в гимназии им. И. Ш. Муксинова города Янаула учитель ОБЖ ранил 15-летнюю ученицу в плечо во время урока по стрельбе. В школе строго соблюдается техника безопасности, и администрация отметила, что с такой ситуацией они столкнулись впервые.

2014 год

3 февраля старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и открыл стрельбу. 2 человека погибли.

17 декабря в одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и начал стрельбу в школьной раздевалке. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Девочка сама добралась до больницы.


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