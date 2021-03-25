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Очередная стрельба в школе: два дела, стрелка обезвредил директор, причиной могла стать травля

Пострадавших при стрельбе нет. Директор уговорил ребенка положить ружье. Мальчик, предположительно, хотел проучить девочку, которая его обижала

Стрелок и последствия
Фото: Соцсети

Ранее «Собеседник» писал об инциденте в одной из школ в поселке Сарс в Перми, где 12-летний ученик шестого класса пришел на урок с ружьем и начал стрелять. Как выяснилось, он был вооружен отцовской «Сайгой» (мальчик взял его без спроса). Никто из детей в итоге серьезно не пострадал — стрелял он лишь дважды в качестве предупреждения: в потолок и в дверь. Один 11-летний мальчик получил ранения стеклом, отлетевшим от двери.

По информации «Комсомольской правды», стрелок пришел в свой класс с криком «Всем стоять!». Прежде чем начать стрелять, он якобы поставил всех детей к стенке. Причиной случившегося могла стать травля в школе — по неуточненным данным, ребенок хотел расправиться с девочкой, которая его обижала.

Остановить мальчика удалось директору Галине Зайцевой: «Ученик был обезврежен директором школы», — поясняют в министерстве безопасности региона. СМИ сообщают, что она убедила ребенка не стрелять по людям и положить ружье.

При задержании 12-летний кричал, что руководствуется «указаниями Бога».

Управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудило два уголовных дела о халатности и оказании небезопасных услуг, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также проводится доследственная проверка в отношении самого школьника, которого подозревают в покушении на убийство — дело пока не возбуждено.

Мотивы стрелка до сих пор неясны.

После стрельбы всех учащихся в школе отправили по домам, а занятия отменили.

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