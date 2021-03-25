Очередная стрельба в школе: два дела, стрелка обезвредил директор, причиной могла стать травля
Пострадавших при стрельбе нет. Директор уговорил ребенка положить ружье. Мальчик, предположительно, хотел проучить девочку, которая его обижала
Ранее «Собеседник» писал об инциденте в одной из школ в поселке Сарс в Перми, где 12-летний ученик шестого класса пришел на урок с ружьем и начал стрелять. Как выяснилось, он был вооружен отцовской «Сайгой» (мальчик взял его без спроса). Никто из детей в итоге серьезно не пострадал — стрелял он лишь дважды в качестве предупреждения: в потолок и в дверь. Один 11-летний мальчик получил ранения стеклом, отлетевшим от двери.
По информации «Комсомольской правды», стрелок пришел в свой класс с криком «Всем стоять!». Прежде чем начать стрелять, он якобы поставил всех детей к стенке. Причиной случившегося могла стать травля в школе — по неуточненным данным, ребенок хотел расправиться с девочкой, которая его обижала.
Остановить мальчика удалось директору Галине Зайцевой: «Ученик был обезврежен директором школы», — поясняют в министерстве безопасности региона. СМИ сообщают, что она убедила ребенка не стрелять по людям и положить ружье.
При задержании 12-летний кричал, что руководствуется «указаниями Бога».
Управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудило два уголовных дела о халатности и оказании небезопасных услуг, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также проводится доследственная проверка в отношении самого школьника, которого подозревают в покушении на убийство — дело пока не возбуждено.
Мотивы стрелка до сих пор неясны.
После стрельбы всех учащихся в школе отправили по домам, а занятия отменили.