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Полиция установила подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого

Фото: Соцсети

Подозреваемым в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области, оказался ранее судимый 30-летний Александр Лазарев, который недавно вышел из тюрьмы. Об этом сообщили в УМВД по региону.

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии со следователями территориального следственного управления СК установили подозреваемого в убийстве трех молодых девушек. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена его личность. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению места нахождения ранее судимого 30-летнего подозреваемого», – говорится в сообщении.

30 сентября 2021 года около пяти часов утра после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае были обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Двум жертвам 19 и 20 лет, одной из погибших 17. Отмечается также, что девушки приехали из Башкирии и снимали квартиру. По предварительным данным, убийца поджег здание, чтобы скрыть следы убийства. 

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