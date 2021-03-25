В Оренбургской области ищут убийцу трех студенток, тела которых найдены после пожара

При тушении пожара в многоэтажном доме в городе Гае обнаружили тела двух девушек, тело еще одной было найдено во дворе дома, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщили в СК РФ по Оренбургской области.

Как установили следователи, 30 сентября 2021 года около пяти часов утра после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями.

Сейчас криминалисты производят следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По информации телеграм-канала 112, двум жертвам 19 и 20 лет, одной из погибших 17. Отмечается также, что девушки приехали из Башкирии и снимали квартиру. По предварительным данным, убийца поджег здание, чтобы скрыть следы убийства.