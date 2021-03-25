Подозреваемые в убийстве трех студенток в Башкирии собираются сами прийти в полицию

В Оренбургской области произошло самое зверское преступление последних месяцев - на месте потушенного пожара в квартире в городе Гай были обнаружены тела двух студенток со следами насильственной смерти. Позже во дворе нашли третью убитую девушку. Две из трех убитых студенток были уроженками села Туембетово Башкирии, дружили с детства, а в Гай приехали вместе учиться в медколледже. Убитым на момент смерти было 17, 18 и 19 лет.

Преступление сразу стало резонансным - его взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Первые подозрения пали на Анвара С, который встречался с одной из жертв преступления - 17-летней Айгиз У. Но молодой человек отверг все подозрения, сообщив NEWS.ru, что последние 2 недели находился в Уфе. Позже появились данные о причастности к убийству его брата - Ильнара С.

-Только что разговаривала с Ильнаром. До этого всё это время общалась с Анваром, так как его сначала объявили подозреваемым. Они оба в Уфе, доступны, - рассказала родственница братьев. - Анвар до этого звонил в полицию, разговаривал. Оба пойдут в ближайшее отделение полиции — будут доказывать, что они были в Уфе, у них полно свидетелей, есть чеки из магазинов. Уверены, что это не они. Будем доказывать.