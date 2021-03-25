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Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек

По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Спасатели достали из под обломков многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа, тело ребенка, судьба еще двоих человек остается неизвестной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Московской области. 

«Под завалами обнаружено тело пятого погибшего», – сказал собеседник агентства.

Как отметили в экстренных службах, неизвестной остается судьба двух человек.

Поисково-спасательная операция продолжается, на месте взрыва разбирают завалы. По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе два ребенка. Шесть пострадавших госпитализировали.

Взрыв газа произошел в подмосковном городе Ногинск в среду утром. В результате обрушились перекрытия нескольких этажей. Следственными органами ГСУ СК по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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