Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти человек
По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек
Спасатели достали из под обломков многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа, тело ребенка, судьба еще двоих человек остается неизвестной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Московской области.
«Под завалами обнаружено тело пятого погибшего», – сказал собеседник агентства.
Как отметили в экстренных службах, неизвестной остается судьба двух человек.
Поисково-спасательная операция продолжается, на месте взрыва разбирают завалы. По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе два ребенка. Шесть пострадавших госпитализировали.
Взрыв газа произошел в подмосковном городе Ногинск в среду утром. В результате обрушились перекрытия нескольких этажей. Следственными органами ГСУ СК по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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