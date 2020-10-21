Под завалами многоквартирного дома в Ногинске, который частично обрушился после взрыва газа сегодня утром, может находиться ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Под завалами может находиться ребенок. Спасатели ведут его поиски», – рассказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в подмосковном городе Ногинск сегодня утром. В результате обрушились перекрытия нескольких этажей. Следственными органами ГСУ СК по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек, двое погибли.