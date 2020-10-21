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На месте взрыва дома в Ногинске ищут ребенка, который мог остаться под завалами

По последним данным, в результате взрыва газа пострадали 15 человек, двое погибли

Фото: Global Look Press

Под завалами многоквартирного дома в Ногинске, который частично обрушился после взрыва газа сегодня утром, может находиться ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Под завалами может находиться ребенок. Спасатели ведут его поиски», – рассказал собеседник агентства. 

Взрыв газа произошел в подмосковном городе Ногинск сегодня утром. В результате обрушились перекрытия нескольких этажей. Следственными органами ГСУ СК по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек, двое погибли.

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