Владелец взорвавшегося автобуса в Воронеже опроверг версию с газовыми баллонами

Транспортная компания, которой принадлежал взорвавшийся рейсовый автобус в Воронеже, исключает версию о взрыве газовых баллонов.

«Озвученные в ряде СМИ предположения о взрыве газовых баллонов в автобусе являются недостоверными. Он имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой», – приводит сообщение компании телеканал «Звезда». Перевозчик добавил, что автобус был новым и в день происшествия прошел необходимый технический осмотр, который показал, что транспортное средство исправно.

Рейсовый автобус ПАЗ взорвался вечером 12 августа в центре Воронежа. В салоне во время взрыва находилось 35 пассажиров и водитель. По одной из ранее представленных версий, мог сдетонировать газовый баллон. Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщал Минздрав РФ, три человека после взрыва находятся в тяжелом состоянии, еще восемь – в состоянии средней тяжести. Всего пострадали 19 человек.