Взрыв автобуса в Воронеже: одна женщина погибла, еще 11 человек оказались в больнице
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Вечером 12 августа в центре Воронежа взорвался рейсовый автобус. В салоне находилось 35 пассажиров и водитель. По одной из версий, сдетонировал газовый баллон. По документам автобус числился дизельным, однако газовое оборудование могло быть установлено незаконно - в целях экономии топлива.
Поражающих элементов вроде кусков проволоки, гвоздей и предметов, которыми начиняют взрывные устройства, на месте обнаружено не было.
Тем не менее, как сообщает канал RT, следователи рассматривают три версии взрыва:
- Неисправность технического оборудования
- Перевозка пассажиром взрывоопасных предметов / газового баллона
- Теракт
Для оценки ситуации на место, прервав отпуск, приехал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его поручению в Воронеже проверяются все городские автопарки.
Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин взял его под личный контроль. В Воронеж направили криминалистов и следователей из Москвы.
Телеграм-канал Mash приводит полный список госпитализированных, большинство из которых отвезли в городскую Больницу скорой медицинской помощи №1:
— Волкова Татьяна Сергеевна, 1983, термический ожог
— Павлова Татьяна Владимировна,1986, термический ожог
— Овчинников Никита Александрович, 2000, ЧМТ, ушибы, ссадины
— Дедова Надежда Александровна, 1972, контузия левого уха
— Балычева Евгения Евгеньевна, 2003, тупая травма живота
— Татаренцева Елена Сергеевна, 2000, ЧМТ, ушибы, ссадины
— Лихачёва Татьяна Алексеевна, 1953, ЧМТ, перелом костей правого предплечья, резаные раны
— Золотарёва Людмила Николаевна, 1979, уточняется
— Арофименко Анастасия Сергеевна, 1997, уточняется
— Иванова Татьяна Николаевна, 1966, тяжёлое состояние
— Личность не установлена, на вид 35 лет, оторвало ноги, скончалась в БСМП
— Стерко Ангелина Юрьевна, 1997, травма глаз
Теги: #чп, #взрыв, #воронеж, #следственный комитет
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