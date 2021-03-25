Взрыв автобуса в Воронеже: одна женщина погибла, еще 11 человек оказались в больнице

Вечером 12 августа в центре Воронежа взорвался рейсовый автобус. В салоне находилось 35 пассажиров и водитель. По одной из версий, сдетонировал газовый баллон. По документам автобус числился дизельным, однако газовое оборудование могло быть установлено незаконно - в целях экономии топлива.

Поражающих элементов вроде кусков проволоки, гвоздей и предметов, которыми начиняют взрывные устройства, на месте обнаружено не было.

Тем не менее, как сообщает канал RT, следователи рассматривают три версии взрыва:

Неисправность технического оборудования Перевозка пассажиром взрывоопасных предметов / газового баллона Теракт

Для оценки ситуации на место, прервав отпуск, приехал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его поручению в Воронеже проверяются все городские автопарки.

Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин взял его под личный контроль. В Воронеж направили криминалистов и следователей из Москвы.

Телеграм-канал Mash приводит полный список госпитализированных, большинство из которых отвезли в городскую Больницу скорой медицинской помощи №1:

— Волкова Татьяна Сергеевна, 1983, термический ожог

— Павлова Татьяна Владимировна,1986, термический ожог

— Овчинников Никита Александрович, 2000, ЧМТ, ушибы, ссадины

— Дедова Надежда Александровна, 1972, контузия левого уха

— Балычева Евгения Евгеньевна, 2003, тупая травма живота

— Татаренцева Елена Сергеевна, 2000, ЧМТ, ушибы, ссадины

— Лихачёва Татьяна Алексеевна, 1953, ЧМТ, перелом костей правого предплечья, резаные раны

— Золотарёва Людмила Николаевна, 1979, уточняется

— Арофименко Анастасия Сергеевна, 1997, уточняется

— Иванова Татьяна Николаевна, 1966, тяжёлое состояние

— Личность не установлена, на вид 35 лет, оторвало ноги, скончалась в БСМП

— Стерко Ангелина Юрьевна, 1997, травма глаз