Минздрав РФ сообщил о том, что после взрыва автобуса в Воронеже три человека находятся в тяжелом состоянии, еще восемь в состоянии средней тяжести, передает ТАСС.

«В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб. Пострадавшие доставлены в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек – в состоянии средней степени тяжести», – сообщили в пресс-службе Минздрава РФ и отметили, что амбулаторную помощь оказали еще семи пострадавшим.

Рейсовый автобус взорвался вечером 12 августа в центре Воронежа. В салоне во время взрыва находилось 35 пассажиров и водитель. По одной из версий, сдетонировал газовый баллон. По документам автобус числился дизельным, однако газовое оборудование могло быть установлено незаконно в целях экономии топлива.