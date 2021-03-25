Антитеррористический комитет ищет причастных к взрыву автобуса в Воронеже

Взрывотехники ФСБ и криминалисты изучают материалы с места взрыва автобуса в Воронеже, Национальный антитеррористический комитет (НАК) ведет поиск причастных к происшествию. Об этом пишет ТАСС.

«Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия», – сообщили в НАК и добавили, что при их координации продолжается установление всех обстоятельств взрыва и ведется поиск причастных к произошедшему.

Взрыв автобуса в Воронеже произошел 12 августа в центре города. В салоне во время взрыва находилось 35 пассажиров и водитель. В результате погибли два человека, еще 17 пострадали. Как сообщалось, поражающих элементов вроде кусков проволоки, гвоздей и предметов, которыми начиняют взрывные устройства, на месте обнаружено не было.

Ранее транспортная компания, которой принадлежал автобус, опровергла версию о взрыве газовых баллонов. По словам перевозчика, автобус был новым и имел дизельный двигатель, который исключает вероятность самопроизвольного взрыва.