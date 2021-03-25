Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

О том, что вокруг фигуры Ильназа Галявиева, устроившего жуткое нападение на казанскую гимназию №175, сложилась своеобразная группа поддержки, в конце июля рассказала журналистка и правозащитница Ева Меркачева.

По ее словам, с ней связались несколько девушек, которые наняли адвоката и собрали деньги (около 300 тысяч рублей) для ”казанского стрелка”.

- Мне лично задавали вопросы, как ему перечислить деньги, как это сделать правильно, когда придут деньги, что он может на них купить. Интересовались, как передать ему разные вещи, продукты и так далее. Что ими движет – сложно сказать, - объясняла Меркачева в эфире “Эха Москвы”.

Скорее всего, речь идет об аудитории одного из телеграм-каналов, посвященных делу Ильназа Галявиева. На него подписаны более 4 тысяч человек. В блоге публикуются фото подарков для Галявиева, а также цитаты из бесед с родителями и адвокатом “казанского стрелка”.

9 августа ведущие тг-канала опубликовали пост о том, что людей, состоящих в переписке с Галявиевым, начинают вызывать в полицию:

“К людям приходят домой или звонят из полиции или уголовного розыска для того, чтобы опросить. Это происходит с теми, кто писал письма или отправлял деньги Ильназу”.

По словам авторов телеграм-канала, в большинстве случаев такие вызовы осуществляются для профилактической беседы, дачи объяснений в целях предупреждения противоправных действий.

Из других источников корреспонденту Sobesednik.ru также известен случай вызова на допрос в качестве свидетеля одного из авторов письма Галявиеву.