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По ориентировке в соцсетях: продавцы и покупатель задержали в магазине насильника

В Волгограде бдительные граждане помогли поймать мужчину, который изнасиловал 14-летнюю школьницу

Фото: скриншот с видео задержания

31 июля в Волгограде двое сотрудников супермаркета и покупатель задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает информационное агентство «Высота 102» со ссылкой на региональное УСКР.

Местный житель заприметил подозреваемого в супермаркете и начал привлекать криками: «Это педофил, держите его». На клич отозвался кассир, а после на ситуацию отреагировал администратор магазина. Они удерживали мужчину до приезда полиции.

Сейчас подозреваемый признался в совершенном преступлении. Он напал на девочку, когда та возвращалась домой 21 июля.

Покупатель магазина узнал преступника по фотографиям из оперативных сводок, которые распространялись в соцсетях. При этом волгоградец пытался скрыть черты лица и пытался вырваться при задержании.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Граждане, оказавшие содействие в задержании, будут поощрены, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

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