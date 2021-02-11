Расследовавший свои изнасилования алтайский следователь сбежал из тюрьмы на Кипре

Бывший алтайский следователь Александр Сатлаев сбежал из Центральной тюрьмы Никосии на Кипре. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на издание Kibris.

Александр Сатлаев был осужден на шесть лет колонии за одиннадцать изнасилований и попыток изнасилования, которые сам же расследовал. Тогда ему удалось убедить одну из жертв забрать заявление.

Лишен свободы он был в 2015 году, а в марте 2019-го был отпущен по УДО, но вновь, по версии следствия, изнасиловал женщину и сбежал на Кипр. Там же осенью он напал на девушку.

Сейчас насильник выдвинулся в сторону города Дикомо. К местным жителям обратились с просьбой сообщить о его местонахождении, если столкнуться с беглецом.