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2 подростка, 2 убийства, изнасилование: в Перми пройдет суд над малолетними садистами

В Перми перед судом предстанут двое подростков в возрасте 14 и 15 лет

В Перми перед судом предстанут двое подростков в возрасте 14 и 15 лет, передает СКР ргеиона.

В июне минувшего года они вступили, будучи пьяными, в конфликт с мужчиной. Молодые люди повалили мужчина с ног и начали жестоко избивать. Когда тот потерял сознание, они подожгли одежду потерпевшего. В итоге мужчина скончался.

Также один из обвиняемых стал фигурантом дела об изнасиловании и убийстве женщины. Подросток ликвидировал свою жертву с целью сокрытия преступления.

По делу было допрошено порядка 30 свидетелей, проведено 15 экспертиз. Объем уголовного дела составляет 11 томов.

Известно, что оба подростка стояли на учете у инспектора по делам несовершеннолетних.

Рубрика: Общество

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