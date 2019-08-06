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Размах лесных пожаров в Карелии увеличился в 2 раза менее чем за сутки

В Карелии со вчерашнего вечера площадь пожаров увеличилась вдвое. Столько же горит в Якутии, где выжгло 1,3 млн га леса

Фото: Global Look Press

По данным главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Республике Карелия, на настоящий момент размер лесных пожаров в регионе составляет 2,1 тысячи га. Всего там к двум часам дня по московскому времени насчитывалось 33 лесных пожара.

Как обращает внимание «Интерфакс», ещё накануне вечером руководство Республики отчитывалось всего об одной тысяче га горящих лесов. Таким образом менее чем за сутки пожары распространились на территории площадью превышающей исходную.

При этом местные власти уточняют, что в регионе сейчас лишь три действительно крупных лесных пожара. Некоторые из них спасатели не в состоянии ликвидировать уже несколько суток — они расположены близ населенных пунктов. При этом в регионе отмечают, что пока опасности для людей нет. При этом Минприроды просит жителей Карелии исключить походы в лес.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Иркутской области дым от лесных пожаров уже распространился на 38 населенных пунктов, при этом МЧС там также исключает опасность для жизни и здоровья граждан.

Накануне власти также сообщали, что порядка 1,3 млн гектаров лесного массива сгорели в результате пожаров в Якутии. Также пострадали порядка 200 тысяч гектаров нелесного массива. К тому моменту в регионе горели около 2,3 тысячи га леса.

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