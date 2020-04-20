СК возбудил дело по факту убийства женщины с двумя детьми в Черкесске

Сотрудники следственных органов Карачаево-Черкессии заподозрили местного жителя в убийстве женщины и двоих детей.

Как сообщается на сайте СУ СК по региону, утром 20 апреля в одном из домов Черкесска с множественными колото-резаными повреждениями были обнаружены тела 65-летней женщины и двоих детей.

Подозреваемым является 64-летний мужчина, проживавший совместно с потерпевшими. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии»).

«Следователем осмотрено место происшествия, назначены шесть медицинских и криминалистических экспертиз, изъяты предполагаемое орудие убийства и иные следы преступления», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что вопрос о следственных действиях с участием подозреваемого и избрания в отношении него меры пресечения решается «с учетом состояния его здоровья».