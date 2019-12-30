На Дальнем Востоке прошли массовые эвакуации в детских садах и больнице

4,5 тысячи детей и около тысячи сотрудников эвакуировали из детских садов Хабаровска из-за сообщений о заложенных бомбах.

«Эвакуируют 26 детских садов, это 4,5 тысячи детей и около 1 тысячи сотрудников», — заявили ТАСС в местной администрации.

Отмечается, что температура на улице города на момент эвакуации была минус 21 градус, детей размещали в ближайших школах.

Сообщается, что это уже не первый подобный случай в Хабаровском крае. В декабре уже прошла серия массовых эвакуаций из ряда местных учреждений, среди которых детские сады, школы и университеты, при этом ни одна из угроз так и не подтвердилась.

Ранее сегодня «Интерфакс» сообщал об эвакуациях трех детских садов (№ 118, №136 и №111) в Комсомольске-на-Амуре. «Сегодня утром в детские сады Комсомольска-на-Амуре вновь начали поступать анонимные сообщения о якобы заложенных в них взрывных устройствах», — заявили агентству в пресс-службе администрации города.

По аналогичной причине сегодня эвакуировали 752 пациентов из отделений больницы в Благовещенске. «Уже проверили перинатальный центр, сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациентов. Проверка идет поэтапно, пока в подразделении работают специалисты по гражданской обороне — больные находятся в автобусах, в теплой одежде», — заявил журналистам глава Минздрава Амурской области Евгений Жарновников.

Ранее Sobesednik.ru писал, что за месяц из 10 тысяч объектов в Москве эвакуировали миллион человек.