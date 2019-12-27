За месяц с 10 тысяч объектов в Москве эвакуировали миллион человек

С 28 ноября в Москве по ложным сообщениям о минированиях зданий было эвакуировано более миллиона человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В частности, 26 декабря были «заминированы» 20 судов, 100 образовательных объектов, 50 торговых центров, несколько медучреждений и другие объекты. Также неизвестные сообщали о «минировании» всех станций метрополитена и десятков инженерных сооружений. Всего за день было эвакуировано 75 тысяч человек.

За четыре недели было «заминировано» 10 тысяч объектов. На некоторых из них ложные сообщения поступали до десять раз.

Волна ложных минирований в муниципальных и государственных учреждениях в Москве и Санкт-Петербурге началась в прошлом месяце, похожие происшествия отмечены и в других городах России.