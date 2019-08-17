Диспетчеры сообщали летчикам A321 о возможных полетах птиц над аэропортом

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали записи с бортовых самописцев самолета A321.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, сейчас ведется работа с полученными данными. Из переговоров авиадиспетчеров с экипажем можно сделать выводы, что летчики были оповещены о возможных полетах птиц над аэродромом.

Запись переговоров диспетчеров с пилотами «Уральских авиалиний» ранее опубликовала Baza. Ее подлинность подтвердили в пресс-службе авиакомпании, пишет РБК.

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший в Симферополь, утром 15 августа совершил жесткую посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский. Причиной аварии стало попадание в двигатели лайнера птиц. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они выжили.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что второй пилот совершившего аварийную посадку самолёта A321 госпитализирован с ушибами грудной клетки.