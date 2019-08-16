Кто живет на свалке рядом с аэропортом Жуковский: репортаж

Корреспондент «Собеседника» съездил на свалку, с которой связали аварию самолета «Уральских авиалиний».

Напомним, 15 августа пилотам пришлось посадить пассажирский Airbus, летевший в Симферополь, прямо на кукурузное поле из-за поломки двигателя — после набора высоты самолет столкнулся со стаей птиц.

Через несколько часов после аварии появилась версия, что чайки собираются возле аэропорта Жуковский из-за несанкционированной свалки, которая находится всего в 1,8 километрах от взлетной полосы. Ранее на незаконный полигон отходов жаловались местные жители и летчики, но безрезультатно. В день ЧП, после того как инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сюда приехала полицейская проверка.

Вопреки популярной версии, больших стай здесь не видно. Птицы — чайки, утки и даже журавли — собираются у озера Глушица в естественной среде обитания.

На свалке им питаться особенно нечем, потому что ее составляют строительные отходы в перемешку с пластиком.

Горы мусора образуют здесь резкий рельеф. Некоторые «холмы» уже густо поросли кустами.

В центре — дорога, уплотненная тяжелой техникой. Сюда регулярно вывозят мусор.

На самом деле здесь находятся сразу две свалки. Если на крупной — площадью более гектара — преимущественно куски бетона, стекло, мешки из-под строительных смесей, покрышки и тому подобное, то само озеро буквально завалено подгузниками, салфетками, кусками одежды и обуви. Часть этих отходов плавает в самом озере по соседству с дикими утками.

От мусора в этой части свалки исходит едкий чад. Во рту появляется неприятный привкус, начинает подташнивать. В воде озера идут какие-то загадочные процессы: оно постоянно бурлит, будто из него выходит газ.

Скорее можно поверить в то, что этот зловонный полигон, напротив, сокращает количество птиц, живущих возле озера. Но от этого он не становится меньшей проблемой: закон запрещает создавать свалки в радиусе 15 километров от зоны аэропорта.